Auricolari Xiaomi Haylou GT2 vs Haylou GT1: ecco come sono evolute le cuffie wireless low cost

Vi abbiamo proposto più volte tra le nostre pagine le offerte sugli auricolari Xiaomi Haylou GT1, uno dei più apprezzati in termini di rapporto qualità prezzo. Oggi vi proponiamo un’offerta ancor più ghiotta, questa volta sul modello Xiaomi Haylou GT2. Su eBay, questi auricolari low cost si acquistano a 18,99 euro.

Si tratta, ancora una volta, di un paio di auricolari True Wireless, che migliorano in tutto e per tutto il precedente modello. Anzitutto, il design migliora, e non di poco, il comfort di indossabilità. Pesano anche meno delle Xiaomi Haylou GT1, esattamente 3,9 grammi per auricolare.

Anche la distanza di accoppiamento con lo smartphone è migliorata, adesso di 15 metri (contro i 10 metri precedenti), così come migliorata è la batteria del case di ricarica, che adesso è di 380 mAh, che porta il totale dell’autonomia a 15 ore, ben 3 ore in più rispetto al modello precedente, con uno stand by di ben 150 ore.

In termini di comfort, Haylou GT2 utilizza i classici “tappi” in silicone, che oltre ad essere antiscivolo, si adattano al meglio al condotto uditivo, così da isolare rispetto all’ambiente circostante.

Ancora, Haylou GT2 sostituisce ai controlli touch un pulsante fisico, per potrebbe essere meno futuristico, ma molto più funzionale, e che evita i tocchi involontari mentre li si indossano.

Come facilmente intuibile, Xiaomi Haylou GT2 migliora anche la qualità del suono rispetto al primo modello. La periferica fa uso di driver da 7,2 mm e diaframma in resina polimerica. Come il primo modello, anche queste Haylou GT2 integrano la tecnologia di riduzione del rumore DSP, aggiungendo bassi eccellenti e un’esperienza musicale ottimale in ogni contesto sonoro.

Per l’abbinamento allo smartphone le Haylou GT2 si servono della più avanzata tecnologia Bluetooth 5.0, grazie alla quale ottenere un range massimo di 15 metri, oltre che una grande stabilità.

Realizzate in ABS, sono completamente nere, propongono una gamma di risposta in frequenza di 20 ~ 20000Hz, una impedenza pari a 32 Ohm e godono di certificazione impermeabile IPX5, quindi utilizzabili sotto la pioggia e in grado di non temere la polvere. La batteria integrata di ciascun auricolare è di 43 mAh, con un tempo di ricarica di circa un’ora e mezza

Il listino delle nuove Xiaomi Haylou GT2 è di 29 dollari, ma al momento le si possono acquistare in offerta a 18,99 euro su eBay. Clicca qui per acquistare.