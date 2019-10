Apple celebra l’uscita di Joker nei cinema consigliando app dedicate

Per celebrare “Joker”, film di Todd Phillips in cui Joaquin Phoenix interpreta il noto antagonista di Batman, Apple ha pubblicato un articolo sull’App Store evidenziando alcuni dei migliori giochi nei quali è presente ii pericoloso clown psicopatico e uno dei più celebri supercriminali dei fumetti.

Apple evidenzia anche alcune app dell’universo DC Comics (“DC Universe” e “DC Comics“), la casa editrice di fumetti statunitense che vanta tra i propri simboli personaggi come Superman, Batman, Flash, Lanterna Verde e tanti altri ancora.

«Quella faccia. Quel sorriso terrificante. Pochi villain (tipico personaggio malvagio presente in una storia inventata, ndr) hanno affascinato i fan dei fumetti come Joker. E con l’arrivo di questo nuovo film, non c’è momento migliore per scoprire i tanti aspetti del clown principe del crimine con queste grandi app». Tra le app consigliate da Apple, abbiamo: “Injustice 2“, “DC Legends: Battle for Justice“, “Batman: The Enemy Within” e “LEGO Batman: DC Super Heroes“.

Per quanto riguarda il film, è ambientato negli anni Ottanta nell’immaginaria Gotham City; racconta di come Joker è diventato quelli che tutti conoscono. La sua follia lo rende uno dei più terribili criminali della città di Batman, grottesco, folle. Nel film di Todd Phillips il Joker è un personaggio cupo, crudo, depresso, psicopatico e violento.

Il film è vincitore di un Leone d’oro all’ultimo Festival di Venezia ed è stato osteggiato. Negli USA la critica si è divisa: c’è chi parla di capolavoro, altri addiritttura di “opera nichilista, violenta e perciò pericolosa”. Come sempre, chi lo vedrà potrà giudicare da solo se si tratta effettivamente di un capolavoro o “una sola nota fastidiosa suonata sempre più forte” come ha scritto David Edelstein di Vulture.