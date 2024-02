Apple, Beats e Major League Soccer insieme per cuffie esclusive

Si allarga la collaborazione tra Apple e Major League Soccer (MLS) con un nuovo accordo che vede il brand di Apple, Beats, diventare partner ufficiale per l’audio della MLS. Nell’ambito della partnership, Beats produrrà cuffie esclusive per otto club MLS e altri club ancora in futuro.

Le otto società calcistiche per le quali saranno disponibili le cuffie Beats personalizzate, sono: Atlanta United, Columbus Crew, Inter Miami, LAFC, Nashville SC, NYCFC, St. Louis City SC, e Toronto FCC. I giocatori che militano nella Major League Soccer saranno protagonisti di campagne di marketing sia di Beats, sia della MLS.

“Da più di un decennio, le cuffie Beats sono state scelte dai migliori atleti del mondo per aiutarli ad affrontare il gioco, migliorare la loro concentrazione e consentire loro di mostrare il proprio stile e personalità”, ha dichiarato Chris Thorne, chief merchandising officer di Beats. E ancora: “Siamo estremamente entusiasti di avere unito le forze con la MLS, una delle leghe sportive più dinamiche e in più rapida crescita al mondo. Beats lavorerà a stretto contatto con i club MLS e i giocatori di spicco per offrire esperienze straordinarie nella prossima stagione”.

L’annuncio della partnership con Beats arriva a pochi giorni dal ritorno dell’MLS Season Pass nell’app Apple TV. Ricordiamo che in oltre 100 Paesi e territori è possibile abbonarsi a MLS Season Pass su Apple TV per disporre di tutta la stagione 2024 della Major League Soccer. L’abbonamento a MLS Season Pass include tutte le partite della MLS senza oscuramenti, con copertura completa, analisi approfondite, contenuti esclusivi, ecc. Sarà possibile vedere anche le partite di Leagues Cup, MLS All-Star e Audi MLS Cup Playoffs.

La stagione 2024, che inizierà il 21 febbraio, è la seconda di una storica partnership decennale tra Apple e la Major League Soccer, dopo il campionato 2023 segnato da momenti da record e dall’arrivo di Lionel Messi, otto volte vincitore del Pallone d’oro.