Come impostare l’orario di Apple Watch più avanti per non arrivare tardi agli appuntamenti

Apple Watch indica con precisione l’orario, parametro di estrema importanza per tutti coloro che si affidano al proprio orologio da polso per leggere l’ora in modo accurato, senza il problema di alcuni vecchi orologi meccanici che potevano evidenziare un certo grado di tolleranza per quanto riguarda la precisione (per fattori quali: il tempo nel quale si indossa il segnatempo, variazioni di temperatura e di pressione dell’aria, piccoli scossoni e cariche irregolari).

C’è chi, a ogni modo, anche con orologi estremamente precisi e calibrati, preferisce impostare l’orario in avanti di qualche minuto, un trucco psicologico che, a detta di alcune persone, permetterebbe di ingannare la mente ed evitare ritardi, una piccola riserva di tempo che permette ai ritardatari cronici di non lasciare le cose all’ultimo minuto.

Ma come si può impostare in avanti di 5 o 10 minuti un orologio digitale? Non sappiamo se effettivamente il trucco psicologico sopra indicato funzioni davvero, ma se siete tra le persone che ritengono utile tale espediente, vi spieghiamo come fare:

Aprite l’app Impostazioni su Apple Watch (l’icona con la rotella dentata) Selezionate “Orologio” La sezione “Sposta n avanti l’orario sul quadrante” è quella di vostro interesse.

Con questo metodo, tutti gli avvisi e le notifiche arriveranno all’ora corretta. Apple spiega che l’unico orario influenzato è quello mostrato sul quadrante di Apple Watch.

Se siete eternamente ritardatari, chissà… il trucco potrebbe funzionare. Una curiosità: alla stazione Grand Central Terminal a a Midtown Manhattan, New York (una delle stazioni ferroviarie più belle del mondo, dove anche la Casa di Cupertino ha un suo negozio), gli orologi sono avanti di un minuto esatto, per dare ai passeggeri 60 secondi in più per prendere il treno.

