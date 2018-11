Becoming di Michelle Obama, l’autobiografia della First Lady è su iBookStore

Becoming di Michelle Obama, l’autobiografia intima e appassionante di una delle più amate First Lady degli Stati Uniti, è disponibile su iBookstore e si può leggere su iPad, iPhone, iPod touch e Mac. Comprando sullo store di Apple si ottiene come plus un ricco inserto fotografico

Becoming di Michelle Obama è disponibile su iBookStore. L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che è già un’icona si può leggere su iPad e iPhone e, acquistandola su iBookStore di Apple, si potrà accedere anche a un ricco inserto fotografico.

Le memorie della moglie di Barack Obama sono tutte qui, in questo volume, intitolato Becoming – La mia storia, edito in Italia da Garzanti. Nelle pagine di Becoming di Michelle Obama sono condensati gli anni vissuti da First Lady, sotto gli occhi di tutto il mondo, e quelli trascorsi semplicemente come Michelle, come donna, avvocato, moglie di Barack, mamma di Sasha e Malia.

“Da First Lady degli Stati Uniti d’America – la prima afroamericana a ricoprire questo ruolo – ha contribuito a creare la Casa Bianca più accogliente e inclusiva della storia, diventando una energica sostenitrice della causa delle donne e delle ragazze negli Stati Uniti e nel resto del mondo, modificando radicalmente il modo in cui le famiglie possono vivere una vita più sana e attiva, e restando al fianco del marito mentre guidava l’America attraverso alcuni dei suoi momenti più difficili”.

E’ proprio così, come viene ricordata dalla redazione di iBookstore, Michelle Obama. E il suo libro è davvero la sua storia: Michelle aprirà il suo mondo ai suoi lettori, racconterà loro le esperienze che l’hanno formata, gli impegni sul lavoro e come madre, i retroscena del periodo trascorso alla Casa Bianca.

Becoming di Michelle Obama si propone di essere molto più di un’autobiografia, ma uno sguardo – inedito e intimo – dentro la vita privata e pubblica di una delle donne che è già una delle icone di questo tempo, un esempio da seguire, una donna capace di ispirare e su cui molti ancora contano, auspicando, magari un giorno, di vederla al posto di Barack Obama.

Becoming di Michelle Obama è disponibile suiBooks Store a 13,99 euro. Le sue 528 pagine si possono leggere con iPhone, iPad, iPod touch e Mac ed è disponibile dal 13 novembre 2018. Edito da Garzanti, Becoming è disponibile in lingua italiana, nella categoria Biografie e Memorie.

Per chi preferisce alla versione digitale, quella cartacea, Becoming – La mia storia di Michelle Obama si può acquistare anche su Amazon, con copertina flessibile a 21,25 euro (il prezzo di copertina è 25 euro).