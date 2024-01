Da Belkin gli accessori di ricarica wireless Qi2 al CES 2024

Nell’ambito dell’evento CES 2024 Unveiled Las Vegas, Belkin presenta quattro nuovi prodotti appartenenti ai portfolio per l’alimentazione e la connettività dei dispositivi mobili, compresi accessori con supporto allo standard di ricarica wireless Qi2 (basato su Apple MagSafe).

Supporto magnetico 3 in 1 BoostCharge Pro

Grazie all’integrazione del nuovo standard Qi2, questo caricabatteria wireless 3 in 1 offre allineamento perfetto e ricarica affidabile per i dispositivi Qi2, fino a 15 W, la ricarica rapida per Apple Watch Series 7 e successivi, oltre alla ricarica a velocità ottimale per gli auricolari wireless.

Realizzato con un perno girevole, permette di regolare l’angolazione del telefono per guardare facilmente video, leggere articoli o effettuare videochiamate. Il produttore riferisce che questo accessorio è realizzato con un minimo del 75% di materiali riciclati post-consumo (PCR). Il prezzo di listino è di 149,00 € e sarà disponibile in tutto il mondo da marzo 2024.

Power bank magnetica BoostCharge Pro

La power bank magnetica Qi2 fornisce una potenza fino a 15 W per i dispositivi con tecnologia Qi2 durante gli spostamenti e senza dover utilizzare cavi. È progettata con un supporto estraibile integrato che consente di posizionare il telefono durante lo streaming, la lettura o l’invio di messaggi, ed è compatibile con custodie magnetiche e MagSafe con spessore fino a 3 mm.

L’alimentazione passante permette di ricaricare la power bank e il dispositivo Qi2 nello stesso istante, tramite la porta USB-C. È disponibile nelle varianti da 5.000, 8.000 e 10.000 mAh. Il produttore riferisce che lo chassis sottostante la superficie in silicone (escluso il cavo) del prodotto è realizzato con un minimo del 72% di materiali riciclati (PCR). I prezzi sono rispettivamente di 59,99€, 79,99€ e 99,99€: saranno disponibili da marzo 2024.

Caricabatteria GaN a 4 porte USB-C da 200 W BoostCharge Pro

Il nuovo Caricabatteria da parete USB-C a 4 porte offre potenza di 200 W per ricaricare fino a quattro dispositivi in contemporanea Supporta laptop ad alta potenza e per il gaming, e integra le tecnologie GaN e PPS (Programmable Power Supply) che promettono un’efficiente erogazione e distribuzione dell’alimentazione, fornendo una ricarica “ottimale e sicura” ai dispositivi connessi.

Il caricabatteria da parete GaN con 4 porte USB-C libera dall’ingombro lo spazio di lavoro e permette di ricaricare contemporaneamente laptop, tablet, telefoni, smartwatch e auricolari, senza dover usare molteplici fonti di alimentazione.

Pur offrendo alta potenza, vanta un profilo compatto di soli 92 mm x 118,5 mm x 35,5 mm, e 650 g di peso. Lo chassis (escluso il cavo) del prodotto è realizzato con un minimo del 72% di materiali riciclati (PCR). Il prezzo di listino è di 129,99€ e anche questo sarà disponibile da marzo 2024.

Dock 6 in 1 GaN Core

Belkin sta rinnovando la sua gamma di docking station implementando la tecnologia GaN per offrire soluzioni di connettività più compatte, efficienti ed eco-sostenibili.

Con un profilo fino a circa il 50% più ridotto rispetto ad altre soluzioni 6 in 1, il Dock GaN Core include una porta HDMI per connettere schermi ad alta definizione fino a 4K, 2 porte USB-A per il collegamento di periferiche di vecchia generazione, 2 porte USB-C (di cui una con 96 W di Power Delivery) e una porta Gigabit Ethernet. Il prezzo di listino è di 139,99 euro e l’accessorio è già in vendita.

Oltre alle novità Belkin trovate tutti i servizi sul CES 2024 a partire da questa pagina di macitynet.