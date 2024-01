CES 2024 Withings BeamO è il termometro 4 in 1 del futuro

Grande all’incirca come una barretta di cioccolato, Withings descrive il suo ultimo dispositivo 4 in 1 battezzato BeamO presentato al CES 2024 come un multiscopio o più semplicemente come il termometro del futuro. Oltre alla temperatura è in grado di offrire le funzioni di elettrocardiogramma ECG, stetoscopio digitale e infine pulsiossimetro per rilevare l’ossigenazione del sangue SpO2.

Si tratta infatti dell’evoluzione di un termometro senza contatto, leggermente più grande per ospitare i sensori dedicati, un piccolo joystick per selezionare la funzione desiderata e anche un mini display che mostra il simbolo corrispondente. In realtà lo schermo integrato serve a poco altro perché per sfruttare appieno le funzioni di BeamO occorre scaricare e installare l’app abbinata Health Mate del costruttore.

BeamO utile a casa e per la telemedicina

Il vantaggio di BeamO è quello di offrire un unico dispositivo per avere un quadro rapido della propria salute a casa, inoltre Withings spera che BeamO riesca a trovare spazio anche nella telemedicina, riducendo approssimazioni ed errori dovuti alle auto rilevazioni e segnalazioni effettuate personalmente dagli utenti.

Le rilevazioni di base possibili con BeamO sono quelle effettuate durante la visita dal dottore: impiegando questo dispositivo a casa è possibile inviare tutti i report al proprio medico, inclusa la registrazione audio dello stetoscopio digitale, effettuata appoggiando il dispositivo al petto.

Prezzo e disponibilità

Come tutti i dispositivi medici anche BeamO deve ottenere l’approvazione da parte delle autorità per essere commercializzato. Se tutto procederà come previsto da Withings negli USA dovrebbe arrivare anche la certificazione per rilevare la fibrillazione atriale, con inizio commercializzazione e disponibilità per il mese di giugno, al prezzo di 250 dollari.

Macitynet tornerà a parlare di BeamO di Withings non appena ci saranno novità per la commercializzazione in Europa e Italia: il costtrutore ha già avviato le pratiche per la certificazione CE e indica la disponibilità genericamente per l’estate. Tutte le notizie dal CES 2024 sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.