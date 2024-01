Hyundai, Kia e Gore insieme per membrane polimeriche elettrolitiche per sistemi di celle a combustibile a idrogeno

Hyundai Motor Company, Kia Corporation e W. L. Gore & Associates (Gore) hanno firmato un accordo presso il Mabuk Eco-Friendly R&D Center, in Corea, per collaborare allo sviluppo di membrane polimeriche elettrolitiche avanzate (PEM) per sistemi di celle a combustibile a idrogeno.

L’accordo comprende aspetti chiave nello sviluppo delle PEM. L’obiettivo è lo sviluppo di una PEM avanzata per i veicoli commerciali elettrici a celle a combustibile di prossima generazione.

Una cella a combustibile a idrogeno utilizza la membrana elettrolitica per condurre i protoni tra due elettrodi, bloccando la combinazione diretta dell’idrogeno e dell’ossigeno in ingresso, facilitando la conduzione selettiva dei protoni e, a sua volta, generando una corrente elettrica per alimentare un veicolo. La tecnologia PEM svolge un ruolo cruciale nel determinare le prestazioni e la durabilità del sistema di celle a combustibile.

Da oltre 15 anni Hyundai, Kia e Gore collaborano nell’ambito delle celle a combustibile. Gore, azienda produttrice di materiali avanzati con sede nel Delaware (USA), apporta la propria esperienza nella tecnologia PEM, nelle membrane rivestite da catalizzatori e nella MEA (Membrane Electrode Assembly).

Combinando la tecnologia PEM di Gore con l’esperienza di Hyundai e Kia nel campo delle celle a combustibile, l’idea è di incorpotare tecnologia PEM avanzata nei sistemi di celle a combustibile di prossima generazione per autovetture, veicoli commerciali e settori non automobilistici.

“Siamo entusiasti di poter portare avanti la nostra partnership di lunga data con Hyundai e Kia”, ha dichiarato Michelle Augustine, Gore Clean Energy Business Group Leader. “Sfruttando le nostre soluzioni tecnologiche PEM avanzate, collaboreremo con Hyundai e Kia per consentire loro di fornire veicoli a celle a combustibile che offrano ai consumatori un vantaggio in termini di prestazioni e di costi”.

Hyundai Motor Group sta espandendo attivamente il proprio business delle celle a combustibile a livello globale, coprendo vari settori, tra cui i veicoli per il trasporto di persone e commerciali, le imbarcazioni marine, le applicazioni aerospaziali, la generazione di energia e altro ancora.

