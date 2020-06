Prima beta di iOS 13.5.5 e iPadOS 13.5.5 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima beta dell’aggiornamento a iOS 13.5.5 e iPadOS 13.5.5. La beta 1 di iOS/iPadOS 13.5.5 arriva a una settimana dal rilascio della versione definitiva di iOS 13.5 (versione con l quali sono state introdotte le API per le notifiche di esposizione per supportare le app delle autorità sanitarie pubbliche per il monitoraggio del contatto con il COVID-19) e in concomitanza della disponibilità di iOS e iPadOS 13.5.1, aggiornamento che include la soluzione alla vulnerabilità che permette di effettuare il jailbreak con unc0ver.

Come sempre le nuove release beta dei sistemi operativi possono essere scaricate dall’Apple Developer Center o come aggiornamenti over-the-air direttamente dai dispositivi. Dopo le versioni per sviluppatori, dovrebbero arrivare anche le Public Beta per gli utenti iscritti al relativo programma.

Apple sta lavorando a iOS 13.5.5 beta ma da qui al rilascio di iOS 14 atteso a settembre, non dovrebbero esserci novità di rilievo per il sistema operativo attuale, perché la multinazionale di Cupertino si sta concentrando principlalmente sulla risoluzione di bug minori.

Alcune delle principali novità di iOS 14 e iPadOS 14 e di tutti gli altri sistemi operativi Apple saranno annunciate durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2020 che quest’anno sarà un evento tutto online e digitale a causa delle restrizioni imposte da coronavirus.

