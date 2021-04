iPhone 13 con schermo LTPO sarà apripista del mercato

Uno dei più attendibili esperti di display prevede che con l’adozione degli schermi OLED LTPO negli iPhone 13 di quest’anno, Apple renderà questa tecnologia dominante nel settore smartphone entro il 2023. Al momento Samsung è l’unico costruttore a proporre un terminale con schermo OLED LTPO: il principale fornitore di schermi destinati agli iPhone costruisce per Apple schermi OLED LTPS impiegati anche negli iPhone 12.

I vantaggi degli schermi OLED LTPO sono consumi di energia ridotti e maggiore frequenza di aggiornamento, che può essere variabile in base alle applicazioni in uso, per passare da un minimo di 1Hz fino ad arrivare a 120HZ. La combinazione di queste due permette di creare dispositivi con display sempre acceso, come Apple ha già fatto in Apple Watch: frequenza di aggiornamento bassissima e consumi ridotti per mostrare sempre l’ora, per passare a una frequenza superiore quando l’utente usa l’interfaccia dello smartwatch.

Secondo un leaker Apple potrebbe introdurre per la prima volta lo schermo sempre acceso anche negli iPhone 13, proprio grazie alla tecnologia display OLED LTPO. Report di analisti e anticipazioni sugli iPhone con schermi OLED LTPO si susseguono fin dal 2020, ma il salto di tecnologia è atteso con la gamma iPhone 13 di quest’anno. Sia Samsung che LG stanno convertendo le linee di produzione dedicate esclusivamente agli schermi OLED LTPS per iPhone, per passare a OLED LTPO. Sembra che anche il colosso cinese BOE si stia attrezzando per questo passaggio.

Anche se spesso Apple non è il primo costruttore a introdurre nuove tecnologie, l’adozione da parte di Cupertino segna nella maggior parte dei casi un punto di svolta per l’intero mercato. Nel 2020 l’analista Ross Young esperto di display ha previsto correttamente che la tecnologia ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz non sarebbe arrivata negli iPhone 12, mentre così sostenevano diversi leaker. Ora Young prevede che con iPhone 13 dotati di display OLED LTPO Apple contribuirà in modo sostanziale a questo passaggio per l’intero mercato smartphone, rendendola la tecnologia display dominante entro il 2023.

Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è riassunto qui.