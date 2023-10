La Beta 1 di watchOS 10.2 agli sviluppatori

A solo un giorno dal rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a watchOS 10.1, Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la prima versione beta del futuro aggiornamento a watchOS 10.2.

Per installare la beta dell’aggiornamento di watchOS gli sviluppatori devono aprire l’app Watch, selezionare la sezione “Generali”, da qui “Aggiornamento software” e attivare l’opzione che consente di scaricare la beta. Per scaricare questo tipo di beta è necessario un Apple ID associato a un account sviluppatore.

Non è chiaro quali sono le novità di watchOS 10; è probabile che l’update consenta di risolvere bug minori.

Da watchOS 6 in poi è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi; su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, bisogna lasciare l’Apple Watch sul caricabatterie. È importante non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

