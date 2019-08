Bicicletta elettrica pieghevole Fiido D2S e D3S e in offerta a 535,99 euro online

Prezzo speciale per Fiido D3S, la bici elettrica pieghevole che promette fino a 40 chilometri di autonomia con una sola carica, attualmente proposta su Ebay in sconto a 535,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per un dispositivo che ci sentiamo di consigliare vista la nostra precedente esperienza con il modello D2 (qui trovate la recensione).

La bici elettrica Fiido D3S ha dimensioni davvero contenute, ancor più quando la si ripiega, potendola adagiare tranquillamente all’interno di un vano bagagli, anche della più piccola delle auto. Offre diverse modalità di marcia: completamente elettrica, assistita e manuale, così da non rimanere per strada anche quando la batteria è completamente esaurita.

Al suo interno una batteria da 7,8 Ah, che offre fino a 40 km di distanza in modalità completamente elettrica. Ha pneumatici in gomma da 16 pollici con struttura antiscivolo, effetto antiurto, così da godere di un’esperienza di guida confortevole anche su strade accidentata. La ruota monta un freno a disco su entrambi i pneumatici per una frenata ancor più sicura.

All’interno del telaio trova spazio un motore da 250 W che riesce a sviluppare una velocità massima di 25 Km/h, così da riuscire a superare anche salite con pendenza di 30 gradi. Il telaio è in lega di alluminio e, sebbene si tratta di una bici davvero leggera, riesce tranquillamente a trasportare persone fino a 120 Kg.

Sul manubrio trova spazio anche un display che offre tutte le informazioni su alimentazione e controllo della velocità: non manca un sellino con altezza regolabile. Le dimensioni della bici aperta sono di 123 x 57 x 105 cm, mentre ripiegata la bici occupa uno spazio di 123 x 35 x 60 cm. Pesa 17 Kg e con sistema di guida a pedalata assistita arriva anche a percorrere 50 Km.

Come dicevamo al momento la potete comprare su Ebay in offerta a 535,99 euro. E’ venduta da geliferd, Venditore Affidabilità Top

con oltre 1.000 vendite andate a buon fine ed un indice di gradimento pari al 98,4%. In alternativa il modello D2S è scontato a 538,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.