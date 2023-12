Nella beta di iOS 17.3 il blocco per i ladri di iPhone

A solo un giorno dal rilascio delle versioni ufficiali di iOS 17.2 e iPadOS 17.2, Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – la prima versione beta dei futuri aggiornamenti a iOS 17.3 e iPadOS 17.3.

Tra le novità della versione 17.3 la “Stolen Device Protection” – in italiano “Protezione del dispositivo rubato” – funzionalità che limita l’accesso alle informazioni che è possibile ottenere se qualcuno ottiene il nostro iPhone e conosce il nostro codice di sblocco. Apple spiega che, attivando questa funzione dalle Impostazioni Face ID e Codice, si aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quando l’iPhone è lontano dalle posizioni conosciute, come casa o il luogo di lavoro; verrà richiesto il Face ID per accedere a determinati dati e un ritardo impedisce modifiche rapide alle impostazioni di sicurezza.

La funzione in questione è la risposta ad una problematica sollevata a febbraio di quest’anno dal Wall Street Journal spiegando che alcuni utenti avevano lamentato l’impossibilità di accedere al proprio account iCloud, dopo che ladri si erano specializzata nell’osservare il codice di sblocco inserito dall’utente prima di rubarlo.

Conoscendo il codice di sblocco possono venire meno funzionalità di sicurezza e consentire a criminali di mettere le mani su tutto il contenuto del telefono e quindi fare ogni danno possibile ed immaginabile: dal rubare denaro dal conto corrente per entrare, potenzialmente, anche in casa della vittima per rapinarla o minacciarla.

Attivando la nuova funzionalità, è obbligatorio Face ID o Touch ID per eseguire azioni quali visualizzare e modificare le password nel portachiavi iCloud; disattivare la modalità smarrito, inizializzare tutti i contenuti e le impostazioni, sfruttare metodi di pagamento salvati in Safari o sfruttare l’iPhone per configurare un nuovo telefono.

Alcune azioni richiederanno lo sblocco con funzionalità biometriche, mentre non basta il codice di sblocco per aprire Impostazioni, fare tap sull’account iCloud dell’utente, scegliere “Password e sicurezza” e poi “Modifica password”. Quando si tentano modifiche non autorizzate, la possibilità di richiamare determinate impostazioni sarà ritardata di un ora prima che siano effettivamente attivate, permettendo eventualmente alla vittima di agire da remoto sul suo account e impostare l’iPhone come rubato.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito. Per tutti i tutorial su iPhone e iPad partita da questa pagina.