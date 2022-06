BLUETTI EP500Pro, il generatore solare portatile arriva in Italia

Il generatore solare portatile EP500Pro di Bluetti arriva in Italia: questo sisitema di accumulo dell’elettricità da 5100Wh è una vera e propria super batteria LiFePO4 che può fungere da riserva di energia da utilizzare in caso di necessità, per sempio in caso di blackout, e può anche immagazzinare l’energia prodotta dal sistema fotovoltaico durante il giorno rendendo disponibile l’energia solare a tutte le ore del giorno.

E’ dotato di un inverter a onda sinusoidale pura da 3000W con un picco da 6000W e rispetto ai giganti del mercato come Powerwall o SonnenCore è più compatto e quindi maggiormente versatile. A conti fatti non è una grande batteria solare da parete o da garage anche perché grazie alle quattro ruote di cui è provvisto è mobile e plug-and-play, non necessita di installazione e può essere spostato facilmente da un posto all’altro.

Bluetti EP500Pro è progettato per rispondere a diverse necessità nel momento in cui viene a mancare la corrente elettrica in casa e può fornire energia anche quando si è lontani da prese elettriche grazie all’impiego di un potente inverter ad onda pura sinusoidale da 3000Watt, un pacco batterie da 5100Wh ed una batteria LiFePO4 di lunga durata.

Può funzionare come un UPS (o gruppo di continuità) e farsi carico del 99% delle “necessità elettriche” più comuni, senza dovere essere collegato alla rete elettrica, in appena 20 millisecondi: così in assenza di corrente elettrica può alimentare elettrodomestici come il frigorifero, il forno a microonde, la lavatrice, un condizionatore o una pompa di calore.

E’ anche dotato di un inverter solare MPPT con ingresso solare massimo di 2400W che consente la ricarica da 0 all’80% in sole due ore in condizioni di esposizione solare ottimali.

Ovviamente può essere ricaricato in modo ancora più rapido attraverso l’uso contemporaneo dei pannelli solari e della corrente alternata, gestendo una potenza di ingresso fino a 5400W e ricaricando il pacco batterie in tempi ancora più rapidi (da 0 a 80% in circa un’ora).

Grazie all’app per iPhone, iPad e Android, può poi essere monitorato ed utilizzato da remoto, anche solo per regolarne le impostazioni.

Bluetti EP500Pro pesa 83 kg ed è grande quanto un purificatore d’aria ad uso domestico e grazie alle ruote, rispetto a sistemi di backup fissi come il Powerwall della Tesla e il Chem RESU della LG, può essere una valida soluzione anche per lunghi spostamenti e viaggi on-the-road.

Per quanto riguarda i clienti italiani ed europei, questa unità è già disponibile a magazzino e pronta per essere spedita, con consegna in circa 7-12 giorni lavorativi. E’ coperta da una garanzia di 5 anni e in occasione del lancio, per questa prima settimana le prime 60 unità di EP500Pro possono essere acquistate sul sito ufficiale a € 4.999 (anziché € 5.999), mentre le successive 100 unità sono scontate di 700 Euro, al prezzo quindi di € 5.299.