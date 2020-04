Libri in palmo di mano con i Kindle in offerta limitata a partire da 64,99 euro

Ecco l’offerta più bella ed istruttiva per questo periodo di quarantena forzata: i Kindle di Amazon sono in sconto per pochissime ore. Così, a partire da 64,99 euro spedizione inclusa, vi potete mettere tutti i libri sul palmo della mano, anche quelli più voluminosi e pesanti, approfittando della gratuità bimestrale dell’abbonamento Unlimited che vi garantisce l’accesso a milioni di libri.

Il Kindle 2019

I modelli in offerta sono due: il primo è il più economico della serie, il Kindle 2019 di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione. In breve è il primo della versione base ad integrare la luce, potendo così leggere con una qualità paragonabile alla carta stampata sempre e ovunque in qualsiasi condizione: al buio a letto di notte, così come all’aperto di giorno sotto la luce diretta del sole.

Come i modelli precedenti offre una esperienza di lettura completamente priva da distrazioni, uno schermo anti riflesso e autonomia di settimane con una sola ricarica. E poi ancora display da 6 pollici con risoluzione da 167 punti per pollici, per la prima volta su questo modello di tipo capacitivo per prevenire swipe accidentali, una memoria in grado di contenere migliaia di libri e tutte le funzionalità che hanno reso gli eReader della famiglia Kindle tra i dispositivi preferiti per leggere ebook.

Una di queste è Whispersync, la tecnologia che sincronizza l’ultima pagina letta, ma ci sono anche i segnalibri e le annotazioni su tutti i dispositivi, per ricominciare a leggere esattamente dove si era interrotta la lettura. Integra inoltre un dizionario completo con Wikipedia per accedere a definizioni, traduzioni e molto altro senza abbandonare la pagina o perdere il segno.

Il Kindle Paperwhite 2019

In alternativa potete comprare in offerta la versione superiore, ovvero il Kindle Paperwhite, di cui trovate un’analisi approfondita nella nostra recensione. Rispetto al precedente ha un LED in più sotto lo schermo che migliora la luminosità massima del pannello, il doppio della memoria (8GB anziché 4GB, ma eventualmente in offerta c’è anche il modello da 32GB) e soprattutto risoluzione a 300 ppi che simula ancor meglio l’effetto della carta stampata. In più lo schermo è a filo ed è completamente impermeabile, quindi non rischierete di rovinarlo se vi cade in piscina, nella vasca o se finisce tra la sabbia.

La promozione

Come dicevamo al momento acquistarne uno è un vero affare: il Kindle 2019 anziché 80 euro vi costa solo 64,99 euro mentre il Kindle Paperwhite è proposto a 99,99 euro anziché 130 per la versione 8GB e 129,99 euro anziché 160 per quella con 32GB.

L’offerta è limitata sia nel tempo che nelle scorte quindi se siete interessati vi consigliamo di completare l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Bonus: Kindle Unlimited gratis per 2 mesi

Come dicevamo, se volete leggere tutto quel che vi pare ora avete l’occasione di farlo per due mesi senza tirare fuori neppure un euro approfittando della promozione sull’abbonamento Kindle Unlimited attiva fino al 31 dicembre 2020.

Che cosa è Kindle Unlimited? Ve l’abbiamo già spiegato dettagliatamente nella nostra recensione che potete leggere qui. In pratica vi basta immaginare un servizio come Apple Music o Netflix trasportato nel mondo dei libri: vi scaricate quel che vi pare sul vostro dispositivo o dall’applicazione Kindle e leggete. Se non vi piace il libro o scoprire che non vi serve semplicemente lo cancellate e non avrete pagato nulla.