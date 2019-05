Bose SoundSport Wireless al prezzo più basso: 106,88€

Ancora sconti per il mondo Bose su Amazon. Dopo il ribasso (sfortunatamente terminato per fine delle scorte) sui Soundlink Mini II e dopo quello (ancora attivo) sulle SoundSport con connettore jack da 3,5mm a 37 euro, ecco quello sulle SoundSport Wireless, eccellenti cuffie Bluetooth studiate ad hoc per lo sport proposte a solo 106,88 euro

Le SoundSport Wireless sono dei classici auricolari Bluetooth per quanto riguarda la connettività e il fattore di forma. Sono infatti connessi da un “cordino” e si collegano usando il tipico bottone che le rende visibili al dispositivo (niente riconoscimento automatico come le Aiorpods, fatto salvo se avete un dispositivo compatibile NFC), ma si distinguono per la qualità complessiva, largamente superiore a quelle dei comuni auricolari.

Il suono è quello di alto livello, con bassi scolpiti, del mondo Bose, hanno inserti auricolari StayHear, progettati per offrire comfort e stabilità, inoltre si può usare microfono e il telecomando in linea per regolare il volume, saltare i brani e rispondere alle chiamate. Sono dotati di porte acustiche resistenti al sudore e agli agenti atmosferici, nonché di un tessuto idrorepellente che non lascia passare l’umidità. Hanno un tempo di ricarica di 2 ore e la durata della batteria è di 6 ore circa. infine le SoundSport Wireless sono compatibili con l’app Bose Connect.

Le Bose Soundsport Wireless hanno un prezzo di mercato di 150 euro. Si trovano anche scontate, ma nessuno le offre a 106,88 euro come Amazon