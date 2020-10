Bowers & Wilkins Formation porta in casa l’audio hi-end da cinema wireless

Da oltre 50 anni lo storico marchio inglese, fondato nel 1966, progetta e costruisce sistemi di riproduzione audio di alto livello sviluppati in modo maniacale: forme originali, materiali pregiati, abbinamenti di colori, geometrie inedite, tutto questo è Bowers & Wilkins Formation, che grazie a una serie di dispositivi in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza, può prestarsi all’allestimento di un sistema Home Cinema senza compromessi e con un’estetica mozzafiato.

Formation Bar da sistemare sotto il televisore, è la soundbar sottile con design ricercato e originale, che si adatta a qualsiasi TV, Formation Bass il subwoofer compatto dalle linee eleganti e minimali, e infine Formation Flex, diffusori compatti per i canali posteriori.

Dal punto di vista tecnico i dispositivi Formation funzionano grazie a una tecnologia sofisticata: si basa su una rete Mesh separata dal WI-FI casalingo in grado di garantire un ritardo di massimo 1 micro secondo con una risoluzione di 96 kHz/24 Bit, valore unico nel settore. Il tutto offrendo la compatibilità con Apple AirPlay 2, aptX HD, Spotify Connect, DLNA e Roon Ready. In definitiva si tratta di un sistema perfetto non solo per apprezzare i film preferiti nel migliore dei modi, ma anche in grado di suonare musica come non l’avete mai sentita fin’ora.

La gestione dell’intero sistema Bowers & Wilkins Formation avviene tramite app per iOS e Android, permettendo anche di inviare audio e musica per la riproduzione direttamente da smartphone e tablet. Il processore DSP interno a tutti i prodotti gestisce lo streaming musicale, mentre quello della soundbar è in grado di decodificare anche gli stream Dolby Digital e DTS e inviarli agli speaker posteriori e a uno o più subwoofer, in modo da costituire un sistema Home Cinema che non teme rivali in commercio.

Formation Bar è dotata di 9 altoparlanti, 3 tweeter da 2,5 cm (uno per il canale centrale e due per sinistro e destro) e 6 midwoofer da 6,5 cm, due dedicati al canale centrale e 4 a 2 a 2 per i laterali per 6 amplificatori da 40 Watt in classe D. Formation Bass è un subwoofer in configurazione Vessel e utilizza 2 woofer da 16 cm a corsa lunga con due amplificatori separati da 250 watt l’uno.

Formation Flex è un diffusore compatto, da poter utilizzare da solo o in abbinamento, per un sistema stereo o come posteriori per uso Home Cinema. Si tratta di uno speaker a due vie con tweeter da 2,5cm a doppia cupola disaccoppiata e midwoofer da 10cm in fibra di vetro intrecciata, e doppio amplificatore da 25W.

I prodotti Bowers & Wilkins Formation Bar, Bass e Flex sono attualmente in offerta* in tutti i punti vendita al prezzo speciale di:

Formation Bar: 1099 euro

Formation Bass: 999 euro

Formation Flex: 349 euro

L'offerta speciale in corso è valida fino a esaurimento scorte e non oltre il 31 dicembre 2020.