Bug nella funzione Tempo di Utilizzo di iPhone e iPad, Apple promette soluzione

Apple è a conoscenza di un bug in “Tempo di utilizzo”, la funzione che consente di accedere a resoconti in tempo reale che mostrano quanto tempo trascorriamo su iPhone, iPad o iPod touch e impostare delle limitazioni sui contenuti che desideriamo gestire.

Del bug ha parlato un portavoce di Apple con il Wall Street Journal: “Sappiamo che alcuni utenti potrebbero riscontrare un problema con le impostazioni di Tempo di Utilizzo che all’improvviso si resettano”, ha detto il portavoce. “Consideriamo molto seriamente queste segnalazioni, abbiamo rilasciato e continueremo a rilasciare aggiornamenti per migliorare la situazione”.

Apple aveva già fatto riferimento alla soluzione di un big con Tempo di Utilizzo nell’aggiornamento a iOS 16.5, rilasciato a maggio (nelle note di questa versione era indicato della soluzione ad un problema per cui le impostazioni di tempo di utilizzo potevano venire inizializzate o non essere sincronizzate su tutti i dispositivi) ma alcuni genitori hanno segnalato di problemi non risolti su iOS 16.6 e anche con la public beta di iOS 17.

Tra le peculiarità di Tempo di utilizzo, la possibilità di controllare l’uso delle app e impostare limiti per le app che si usano più spesso e vedere quante volte un dispositivo è stato usato o ha ricevuto una notifica.

Non è chiaro quando il bug sarà risolto ma ovviamente il fix sarà integrato nei prossimi aggiornamenti di iOS, iPadOS, ecc.

È possibile gestire le impostazioni di Tempo di utilizzo andando su Impostazioni > Tempo di utilizzo, da qui selezionando Visualizza tutte le attività e la categoria per la quale impostare le limitazioni.

Limitazioni app consente ad esempio di impostare limitazioni giornaliere per varie categorie di app; ad esempio, mentre siamo al lavoro potremmo voler utilizzare le app di produttività, ma non i social network o i giochi. I limiti delle app si aggiornano quotidianamente a mezzanotte ed è possibile eliminarli in qualsiasi momento.