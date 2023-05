iOs 16.5 arriva la prossima settimana, ecco le novità

Apple ha recentemente rilasciato agli sviluppatori la versione finale della beta di iOS 16.5. Un segnale che l’aggiornamento è in arrivo. Ma un segnale ancora più affidabile e preciso si trova nel comunicato rilasciato ieri da Apple stessa.

Nel documento da una parte si annuncia un nuovo cinturino Sport Pride Edition con un quadrante e uno sfondo iOS abbinati, mentre dall’altra si dice che per vederli sono richiesti watchOS 9.5 e iOS 16.5 “in arrivo la prossima settimana”.

Ricordiamo che iOS 16.5 è un aggiornamento minore che non introduce nessuna importante novità funzionale. Dal suo “leggimi” si apprende che oltre al wallpaper e lo sfondo dello schermo di blocco dedicato alla comunità e cultura LGBTQ+ porterà agli utenti:

Un nuovo pannello sport in Apple News con notizie e risultati. Un link manderà direttamente alle partite dove si potranno avere ulteriori informazioni

Ripara un bug per il quale Spotlight diventa non responsivo

Ripara un problema a causa del quale i Podcast potrebbero non caricarsi correttament su CarPlay

Ripara un problema a causa del quale “Tempo di utilizzo” non si sincronizza su tutti i dispositivi

Ricordiamo che iOS 16.5 fa seguito al ben più rilevante Intervento di sicurezza Rapido iOS per 16.4.1 rilasciato lo scorso primo maggio, in inglese Rapid Security Response. Non è chiaro esattamente quale problema sia stato riparato con l’aggionamento, ma sicuramente si tratta di un problema potenzialemente pericoloso.

Sappiamo infatti che Apple rilascia questi aggiornamenti quando «tra un aggiornamento software e l’altro» sorge la necessità di introdurre rapidamente «problemi di sicurezza, come quelli che potrebbero essere stati sfruttati o segnalati come esistenti». Quindi si tratta dei bug di sicurezza più pericolosi in assoluto, indicati dagli addetti ai lavori come bug «giorno zero».

Tornando ad iOS 16.5, Apple lo distribuirà automaticamente quando disponibile. Sarà possibile vedere la disponibilità dell’update in Impostazioni –> Generali oppure vederlo applicato automaticamente se avete scelto l’apposita opzione in Impostazioni –> Generali –> Aggiornamento software.

Che si tratti di novità minori è in linea con la tabella di marcia di Apple: ora gli sviluppatori e i team di Cupertino sono concentrati su iOS 17 e iPadOS 17 che saranno svelati ala conferenza mondiale WWDC 23 che inizia il 5 giugno: tutto quello che Apple potrebbe presentare, incluso il suo primo visore AR VR in questo approfondimento di macitynet