BYD Yuan Up è il SUV elettrico compatto a meno di 20.000 euro

Poco più di una settimana dopo aver inizialmente annunciato un nuovo SUV compatto chiamato Yuan Up, Build Your Dreams BYD ha pubblicato le prime immagini ufficiali dell’esterno del nuovo veicolo elettrico.

Ci si aspetta che BYD Yuan Up arrivi con un prezzo compreso tra 14.000 e 20.000 dollari, quindi all’incirca 13.000 – 19.000 rendendolo un modello ultra-accessibile in Cina, che potrebbe benissimo essere introdotto anche in altri mercati.

Nonostante nel 2023 abbia sottratto per la prima volta la corona delle vendite di veicoli elettrici al leader di lunga data Tesla, BYD rimane un marchio relativamente sconosciuto al di fuori della Cina. Il conglomerato automobilistico sa di avere un problema di immagine in Europa e in America del Nord e sta cercando di cambiare esportando modelli più interessanti verso nuovi mercati.

Con l’Ungheria che sembra essere la futura sede della produzione di veicoli elettrici per il mercato europeo, BYD sembra determinata a raggiungere la posizione occupata attualmente dai produttori automobilistici tradizionali dell’UE, mantenendo al contempo una competitività di prezzo nei confronti del suo più grande avversario, Tesla.

Attraverso questi sforzi di espansione, BYD si aspetta di ottenere almeno 4 miliardi di dollari di reddito netto entro l’anno, basandosi su una nuova linea di veicoli elettrici nei mercati di tutto il mondo, inclusi Giappone ed Europa. Uno di questi sarà proprio il SUV Yuan Up, il primo di classe A0 sulla sua piattaforma e-Platform 3.0, che è stata presentata nel 2021 e supporta altri veicoli elettrici del marchio, come Dolphin.

Yuan Up presenta elementi di design tradizionali dei SUV in un formato compatto tipico della classe A0, che si riferisce generalmente a una lunghezza del passo tra i 2,2 e i 2,5 metri.

Sebbene BYD non abbia ancora divulgato le dimensioni del nuovo SUV Yuan, una dichiarazione regolamentare in Cina ha affermato che sarà lungo 4.310 mm, largo 1.830 mm e alto 1.675 mm, con un passo di 2.620 mm, leggermente più grande del “fratello” Dolphin sulla stessa piattaforma.

Ancora, BYD Yuan Up sarà alimentato da un singolo motore elettrico e sarà disponibile in tre diverse versioni, tutte con un’autonomia di 401 km, secondo i media locali in Cina.

I rapporti affermano anche che i concessionari pagheranno rispettivamente 120.000 RMB (15.600 euro circa), 125.000 RMB (circa 16.300€) e 130.000 RMB (17.000€ circa) per le tre versioni del SUV BYD Yuan. Di solito questi prezzi ai concessionari si traducono in un prezzo al dettaglio consigliato leggermente inferiore per i consumatori una volta che sono fissati i prezzi ufficiali.

Pertanto è possibile che Yuan Up debutti in Cina a meno di 15.000 euro, come inizialmente previsto. Non è ancora stato svelato il prezzo finale, né se il SUV arriverà in altri mercati al di fuori dell’Europa. Sarà interessante osservare come l’Europa e i costruttori del vecchio continente reagiranno all’arrivo delle nuove proposte BYD e alla possibile ondata dei costruttori orientali.

