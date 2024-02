IKEA Kreativ arreda casa con AI, fotocamera e realtà aumentata

IKEA Kreativ rappresenta la mossa del gigante svedese dell’arredamento nel campo degli strumenti interattivi di progettazione che aiutano gli utenti a valorizzare il proprio spazio, per arredare stanze e casa, utilizzando l’intelligenza artificiale AI.

Questi strumenti, spesso, sono utili durante una ristrutturazione e aiutano gli utenti a essere precisi nella pianificazione prima di apportare qualsiasi cambiamento fisico in casa. Utilizzando l’apprendimento automatico, l’applicativo consente di liberare il proprio spazio e visualizzarlo con i prodotti IKEA.

Lo strumento di progettazione IKEA Kreativ è pensato per aiutare gli utenti a pianificare il restyling di casa, sia dal punto di vista dello stile, che dello spazio. Dal punto di vista dello stile, infatti, permette di visualizzare come appariranno in realtà i prodotti da acquistare e come si adatteranno agli altri arredi presenti in casa.

Altro aiuto di IKEA Kreativ è quello di poter progettare bene gli spazi. Ad esempio, si potrà capire quanto pratico sarà un divano per una particolare stanza, potendo l’app aiutare a pianificare in modo più realistico l’ambiente in base allo spazio a disposizione.

In questo modo si saprà se le dimensioni della stanza consentono di inserire un determinato arredo, così da evitare di tirar fuori il metro.

Come si utilizza Kreativ IKEA

L’app può essere utilizzata tramite app IKEA su iPhone e Android, oppure anche direttamente da questa pagina del sito web IKEA. Per creare la scansione nell’app della stanza è sufficiente scattare una serie di foto e poi muovere il telefono secondo le indicazioni mostrate a schermo.

L’app genererà quindi una immagine 3D della nostra stanza su cui poter lavorare. E’ possibile scegliere gli oggetti da rimuovere e selezionare i prodotti IKEA da aggiungere. Questo consente di iniziare a pianificare in qualsiasi momento, indipendentemente da ciò che si trova nel proprio spazio. Nella versione web, invece, si può lavorare con diversi tipi di stanze vuote e divertirsi a creare i propri spazi.

Se si ha bisogno di ispirazione è possibile scegliere tra diversi tipi di showroom, anziché lavorare su un proprio progetto. Naturalmente, è possibile anche aggiungere articoli al proprio carrello o alla lista dei desideri, potendo anche inviare i propri progetti ad altre persone.

La funzione Kreativ è disponibile all’interno dell’app IKEA da questa pagina di App Store per iPhone, iPad e Mac Apple Silicon, e per Android da questa pagina di Google Play Store. Per tutte le notizie su casa smart, domotica, green tech rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.