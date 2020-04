C6T la smart band che misura anche la temperatura corporea in offerta a 14.99 euro

Anche le smartband si adattano ai tempi: gli ultimi modelli, come questa C6T sono in grado di misurare anche la temperatura corporea tracciandone l’andamento nel tempo, informazione particolarmente utile in questo periodo in cui il minimo segnale di febbre può nascondere segnali di COVID-19.

Oltre alla rilevazione della temperatura corporea, C6T include anche altre utili funzionalità di monitoraggio della salute ormai scontate per una smartband, fra cui possiamo citare la rilevazione della frequenza cardiaca, pressione sanguigna, tasso di ossigeno nel sangue, qualità del sonno e avviso di eccessiva sedentarietà.

A questo si aggiungono attività più sportive, come il conteggio dei passi, il tracciamento delle attività sportive, cui si aggiungono tutte le funzioni legate alle notifiche, come chiamate o messaggi in arrivo e sveglie. Infine la C6T permette anche di controllare la fotocamera da remoto, scattando immagini dal telefonino premendo “l’otturatore” senza dover toccare il telefono.

Dallo stile molto simile alla Huawei Honor Band 5 e disponibile in quattro colori, nero, blu, rosso e grigio, la C6T offre molte funzionalità della suddetta smartband ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Il braccialetto C6T si acquista al prezzo di soli 14.99 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.