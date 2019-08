Skoda Scala e Kamiq semplificano la connettività con iPhone e Android

Sia SCALA sia KAMIQ possono ora essere connessi allo smartphone mediante tecnologia Wireless. Sono i primi modelli della famiglia SKODA a offrire la nuova tecnologia Wireless SmartLink, che permette un uso ancora più semplice di Apple CarPlay e AndroidAuto (la compatibilità con questo sistema sarà disponibile in Italia nel primo semestre del 2020).

In abbinamento alla funzione di ricarica induttiva del Phone Box (a richiesta) e della connessione senza fili all’antenna del veicolo, queste nuove tecnologie permettono l’utilizzo delle principali funzioni dello smartphone completamente wireless.

Fino a oggi, per poter usare la tecnologia SmartLink è stato necessario collegare il proprio cellulare all’auto mediante il classico cavo USB. In questo modo, alcune App specifiche venivano mostrate sullo schermo dell’infotainment e potevano essere controllate dal display di bordo. Oggi, da sapere il produttore, la nuova tecnologia Wireless SmartLink, disponibile a richiesta per i nuovi modelli SKODA SCALA e KAMIQ, permette di sfruttare le possibilità del proprio smartphone in modo ancora più semplice e immediato.

Basterà stabilire una connessione Bluetooth tra il proprio smartphone e il sistema di Infotainment la prima volta che si sale a bordo. Una volta completata, il cellulare si connetterà sempre automaticamente tramite Wireless Smartlink non appena si entra in auto, a condizione che il Bluetooth sia attivo. Quando lo smartphone è abbinato tramite Bluetooth, i dati necessari al mirroring verranno trasmessi tramite Wi-Fi. Se l’auto è dotata di Phone Box, lo smartphone, oltre a essere caricato induttivamente, si connetterà automaticamente sia al sistema di Infotainment sia all’antenna esterna del veicolo per sfruttare così una ricezione ottimale del segnale.

