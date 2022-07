La carenza di rame potrebbe mettere a repentaglio la transizione energetica

La possibilità che possa concretizzarsi un futuro completamente elettrico dipende fortemente dal rame, e le previsioni di insufficienza nell’offerta di questo materiale sembrano paventare ostacoli al’l’obiettivo di varie nazioni per il raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro il 2050.

A riferirlo è CNBC citando ricerche di S&P Global, società specializzata in servizi finanziari. “A meno che non arriveranno nuove fonti di approvvigionamento, gli obiettivi climatici saranno neutralizzati e resteranno fuori portata”, si legge nel report di S&P Global.

Veicoli elettrici, energia solare ed eolica e le batterie per lo stoccaggio dell’energia, richiedono tutte il rame. Un veicolo elettrico richiede 2,5 volte il rame di un veicolo con motore a combustione interna; il solare e l’eolico offshore, richiedono rispettivamente 2 e 5 volte più rame per megawatt di capacità installata rispetto all’energia generata usando gas naturale o carbone. Il rame è inoltre fondamentale per le infrastrutture che trasportano energia rinnovabile, sia per la sua conducibilità elettrica, sia per la bassa reattività, sfruttato per cavi, transistor e inverter.

Nel report di S&P Global si afferma che la domanda di rame è quasi raddoppiata, prevedendo richieste per 50 milioni di tonnellate nel 2035; entro il 2050 la domanda arriverà a oltre 53 milioni di tonnellate. Per contestualizzare questa cifra, nel documento si fa notare che si tratta di “più del rame consumato in tutto il mondo tra il 1900 e il 2021”. Gran parte del picco della domanda sarà legato alla diffusione delle energie rinnovabili; S&P Global prevede che la richiesta di rame necessario per vetture elettriche, energia eolica, solare e batterie, triplicherà entro la metà del prossimo decennio, segnalando inoltre una crescita della domanda anche in altre aree, che a loro dire spingeranno le richieste ad un livello mai visto prima.

Due gli scenari previsti: il primo prevede una produzione costante come ora con insufficienza di materiale previsto in 10 milioni di tonnellate entro il 2035; il secondo prevede l’impossibilità di stare dietro alla domanda, rendendo impossibile l’Obiettivo zero emissioni entro il 2050 e la trasformazione nel segno delle rinnovabili.