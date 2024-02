Carplay e Android Auto in moto, il sistema Carpuride in offerta

Vi abbiamo presentato diverse volte accessori che portano Carplay o Android auto su vetture che non ce l’hanno e anche altri che ne migliorano la funzione facendoli diventare wireless. Oggi la nostra attenzione va a chi ha una moto e vorrebbe avere la stessa comodità riservate alle auto, un desiderio reso possibile dal Carpuride W702 oppure dal W502, uno schermo connesso wireless che si monta sul manubrio e che oggi troviamo in ribasso di 20 o addirittura di 40 euro.

A che serve?

Quello di cui parliamo è un vero e proprio dispositivo per Carplay o Android Auto del tutto simile a quello dell’automobile e altrettanto intuitivo. Basta abbinarlo senza fili e lo schermo del vostro telefono con le applicazioni studiate ad hoc appariranno su di esso e saranno a disposizione per la navigazione, l’intrattenimento o la comunicazione.

A cose serve non dovremmo spiegarlo. È in pratica come avere un telefono sempre sotto gli occhi senza essere costretti ad impugnarne uno.

La sua funzione principale potrebbe essere la navigazione con Apple Maps o Google Maps, oppure uno qualunque dei programmi GPS che si scaricano sullo smartphone, ma potrebbe essere utile per molto altro: telefonare, ascoltare musica, avere accesso ad informazioni come la localizzazione dei distributori, sfruttare applicazioni come Waze e così via. Insomma, fa tutto quello che fa CarPlay o Android Auto su una vettura.

Doppio Bluetooth e comunica col casco

Trattandosi di un dispositivo che nasce apposta per la moto, però, vanno segnalate le sue principali peculiarità.

La prima e più importante dal punto di vista funzionale è che si tratta, ovviamente, di un sistema wireless. Niente cavo tra lo smartphone e lo schermo, dunque.

Poi abbiamo (nel modello W702) il doppio Bluetooth che consente a sistema da una parte di collegarsi con lo smartphone e dall’altra al sistema wireless del casco o degli auricolari. In questo modo sarà possibile controllare, con Siri o gli assistenti virtuali dei telefoni Android, le applicazioni, dettare istruzioni ai navigatori, telefonare oppure ascoltare musica. Tutto senza toccare lo schermo.

A prova di intemperie e di furto

In ogni caso, ovviamente, lo schermo supporta il tocco e presenta anche questo con qualche peculiarità. Ha una risoluzione di 1024X600 e luminosità di picco fino 1000 nits, così da essere ben visibile anche all’esterno. Funziona da -20°C a 70°C ed è certificato IP57, in pratica resiste ad infiltrazione di polvere e acqua.

Un’aletta riduce la possibilità che la pioggia o l’umidità offuschino lo schermo. L’aletta riduce anche il fastidio provocato dalla luce incidente e dai riflessi.

Resiste anche… ai ladri grazie al particolare design del supporto. Si monta e si smonta in un lampo, dandoci la possibilità di portarlo con noi quando lasciamo parcheggiata la nostra moto.

Come si monta?

Il montaggio avviene a manubrio. Il Carpuride viene fornito con un kit di staffe e elementi necessari per una facile installazione. Si sfrutta la barra e si regola mediante una testa a sfera. Le dimensioni lo rendono adatto a qualunque moto.

Nella confezione c’è anche il cavo che ha un connettore impermeabile “attacca e stacca” con sigillo anti umidità e pioggia nel caso vogliate scollegare il sistema. Quel che dovrete fare è raggiungere mediante il cavo in dotazione la batteria (cablaggio semplice, ACC +12V e terra).

Da notare che il più costoso Carpuride W702 nella confezione presenta anche un cavo con presa USB (indispensabile la tensione in uscita a 5 V 2,5 A o 5 V 3 A) che aumenta ancora la comodità nel collegamento.

Come lo uso?

Una volta montato, l’utilizzo è del tutto identico, almeno per il funzionamento di base, a quello di un sistema CarPlay o Android Auto. Si abbina il sistema e automaticamente parte il mirroring delle applicazioni secondo la classica modalità dei sistemi di Apple di Google.

Come accennato c’è la possibilità, se avete un casco con Bluetooth, microfono e auricolare, di abbinare anche il casco stesso. In alternativa potete usare i classici auricolari Bluetooth (anche se sarà abbastanza difficile sfruttare il microfono visto che saranno sepolti dall’imbottitura del casco).

Ciò, grazie agli assistenti virtuali permette non controllare varie funzioni ma anche di fare telefonate e ascoltare musica.

Funzione Bonus

I Carpuride supportano anche la lettura di una scheda SD sulla quale è possibile caricare la propria musica. Il sistema è anche in grado di leggere video anche se ovviamente è assolutamente sconsigliabile ma sarebbe meglio dire del tutto folle (oltre che vietatissimo dalla legge) sfruttare questa funzione mentre si guida. Lo scenario ideale per un uso del video è avere la possibilità di una piattaforma di intrattenimento mentre si fa una pausa durante un viaggio.

Quando costa?

In questo momento su Amazon sono in offerta due modelli di Carpuride. Il nuovo Carpuride W702 ha uno schermo da 7 pollici, costa 249,99 € ma c’è un coupon da 20 € che ne riduce il prezzo a 229,99 €. La versione W502 con schermo da 5 pollici che funziona allo stesso modo (anche se nella confezione non c’è il connettore per USB), costerebbe 239,99, ma c’è uno sconto da 40€ che porta il prezzo a 199,99€.