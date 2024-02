Solo 6,50€ con coupon per cavo USB-C da 2 metri, 100W con LED

Se avete bisogno di ottimo cavo di riserva per ricaricare un Mac o magari un telefono Android o vi state preparando a comprare un iPhone 15 (con porta USB-C) non c’è occasione migliore di quella offerta oggi da Iniu che presenta un cavo USB-C da 2 metri a solo 6,50€.

Siamo di fronte ad un cavo molto interessante per tanti aspetti. In primo luogo è molto. ben costruito: ha connettori di alluminio, rivestimento in maglia intrecciata.

Uno dei punti di forza principale è nella potenza che è in grado di trasmettere, fino a 100W, unita alla lunghezza (due metri). Si tratta quindi di un cavo perfetto anche per un Mac anche se ovviamente non è difficile immaginare un suo utilizzo per tanti altri scopi. Oltre che gli smartphone, si ricaricano via USB anche prodotti come cuffie, tablet, bici elettriche e costì via

Non è adatto a trasferimenti veloci o a trasmissione video ma offre un’altra peculiarità: un c led di segnalazione vi assicura che tutta la catena di alimentazione è perfettamente funzionante anche quando lasciate in carica il dispositivo prima di andare a dormire o di lasciarlo in ufficio o a casa prima di una partenza.

Iniu, il produttore di questi cavi, è uno dei migliori e più noti venditori di Amazon nel campo degli accessori. La qualità è dunque garantita.

Il cavo costerebbe 7,99€ ma con un codice sconto che trovate in pagina lo pagate solo 6,50€.