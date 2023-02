Con l’adattatore USB-C – seriale RS232 (DB9) Mac e Android parlano con le periferiche anni 90

Se vi interessa trasferire dati da un vecchio PC anni 90 o primissimi anni 2000 ad un Mac o un telefono Android ecco la soluzione: un cavo da USB-C a seriale 9 poli in vendita su Amazon

Questo cavo emerge da un lontano passato quando la comunicazione tra computer e periferiche e anche tra computer stessi era gestito attraverso le porte seriali. Denominate tecnicamente RS232 (DB9) erano porte lentissime (tanto lente da essere sconsigliabili per la connessione ai modem i cui dati fluivano più velocemente di quanto la porta fosse in grado di accoglierli). Erano però praticamente universali e sfruttate per scanner, stampanti e mouse. Erano sfruttate anche lettori per lettori di codici a barre, strumenti di laboratorio, GPS, e altre periferiche che usavano/usano la seriale. I Mac usavano anch’essi una porta seriale nella forma di un connettore Mini-din.

Usare ora un adattatore di questo tipo ha un significato solo in specifici contesti ma potrebbe essere utile agli smanettoni che dotati di terminale e conosce che sta facendo

StarTech (l’azienda che produce il cavo in questione) riferisce che è compatibile con scanner, notebook, server, stampanti per ricevute, POS, terminali, lettori di codice a barre, dispositivi industriali, dispositivi per il settore automotive e altro ancora. Il cavo è indicato come compatibile con Windows 7 e seguenti, macOS 11 e seguenti, Linux 2.6 e seguenti e funziona anche con diversi telefoni Android attraverso l’app Serial USB Terminal.

I driver sono disponibili a partire da questa pagina del sito Startech.

Per acquistarlo su Amazon partite da questa pagina.