C&C lancia il servizio di Personal Shopper

Nell’ottica di soddisfare sempre di più i suoi clienti, C&C, il più grande Apple Premium Reseller italiano, ha lanciato il nuovo servizio di personal shopper.

Scegliere il proprio prodotto Apple preferito, trovare l’offerta giusta e dare in permuta il vecchio dispositivo non è mai stato così semplice: Giulio, C&C Specialist, guiderà i clienti negli acquisti, in inglese e in italiano, in poche ore e in totale sicurezza l’ordine potrà essere concluso con consegna a domicilio veloce e gratuita.

Tramite questo servizio, completamente gratuito, sarà possibile ottenere un supporto costante prima, durante e dopo l’acquisto: basterà entrare nello store virtuale di C&C per ricevere una consulenza immediata o via WhatsApp.

Come in store, sarà possibile scegliere il proprio prodotto, conoscerne tutti i dettagli, verificare la disponibilità e concludere l’acquisto optando per la consegna a domicilio o il pick up in store.

“Vogliamo che nei nostri store i clienti si sentano come a casa ma nello stesso tempo offriamo tutti gli strumenti per fare gli acquisti comodamente da casa, visto il periodo storico – racconta Elisabetta Di Zanni, Marketing Manager di C&C S.p.A. – Per questo, oltre alle misure anti-Covid prese per la tutelare i nostri clienti e l’adesione ai protocolli, continueremo a lavorare sull’integrazione di nuovi strumenti digitali con un obiettivo principale: creare una relazione con il cliente sempre più stretta per poter soddisfare le sue esigenze in modo personalizzato, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un ambiente fisico o virtuale. Con il personal shopper vogliamo offrire un servizio esclusivo, una nuova modalità di acquisto che ottimizza l’esperienza di shopping online dei nostri clienti e la valorizza, grazie al supporto di un team di professionisti”.

Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.