C’è lo sconto del 20% sui giochi acquistati su Amazon

Avete già fatto tutti i regali di Natale? Se ve ne manca qualcuno ed eravate orientati verso giochi e giocattoli, c’è una buona notizia: Amazon ha infatti attivato il 20% di sconto su un’ampia selezione di prodotti, ma per beneficiarne bisogna seguire una serie di passaggi.

Requisito principale

Innanzitutto verificate se siete idonei: cliccando qui accedete direttamente alla pagina promozionale, dove il messaggio in alto vi chiarirà ogni dubbio. L’offerta infatti è attiva per i clienti Amazon che sono stati personalmente invitati da un banner presente sul sito, oppure tramite email o una notifica push, ma non è detto che non siate comunque eleggibili, come infatti accaduto per diversi membri della nostra redazione.

Se il messaggio recita:

Non sei eleggibile per l’offerta. Vedi Termini e Condizioni dell’offerta qui sotto elencati – Vuol dire che non potete beneficiare del 20% di sconto. Se volete potete comunque dare un’occhiata ai giochi più in voga in questo momento, ma per voi niente risparmio (peccato, ma niente paura: in fondo all’articolo abbiamo segnalato qualcosa anche per voi);

– Vuol dire che non potete beneficiare del 20% di sconto. Se volete potete comunque dare un’occhiata ai giochi più in voga in questo momento, ma per voi niente risparmio (peccato, ma niente paura: in fondo all’articolo abbiamo segnalato qualcosa anche per voi); Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta. Vedi Termini e Condizioni dell’offerta qui sotto elencati – Eureka! continuate a leggere questo articolo per sapere cosa fare per comprare giochi e giocattoli risparmiando il 20%.

Come beneficare del 20% di sconto sui giochi in vendita su Amazon

L’offerta è valida sui giochi che trovate elencati in questa pagina e per attivarla vi basta cliccare sul pulsante che trovate poco più in basso. A quel punto il 20% di sconto sarà applicato automaticamente al prodotto più costoso presente nel carrello purché l’acquisto venga completato entro una settimana dal click sul suddetto pulsante.

Badate bene però perché se il prodotto più costoso costa per assurdo 1.000 €, non risparmierete 200 €: lo sconto massimo applicabile è di 30 €, perciò il risparmio massimo è garantito su giochi e giocattoli che costano al massimo 150 €: sopra questa soglia risparmierete soltanto 30 € anche se il 20% ammonterebbe ad una cifra maggiore.

Inoltre la promozione è valida soltanto per i primi 1.000 clienti, nonché entro e non oltre il 18 Dicembre, perciò se siete eleggibili e vi interessa, non fate passare troppo tempo perché al momento dell’ordine potreste restare a bocca asciutta.

Quindi, ricapitolando:

Cliccate qui, e se siete eleggibili:

Cliccate sul pulsante Clicca qui per applicare la promozione visibile poco più in basso

visibile poco più in basso Sfogliate i prodotti presenti in questa pagina e aggiungete al carrello quelli che desiderate comprare

quelli che desiderate comprare Lo sconto del 20% si applica al più costoso, per un massimo di 30 € risparmiati, entro 7 giorni dal click del pulsante e solo per i primi 1.000 clienti ed entro il 18 Dicembre

Niente sconto? Ecco una buona alternativa

Promozione a parte, specie se siete tra quelli che non risultano eleggibili per l’offerta, potete acquistare anche uno dei giocattoli educativi e per l’apprendimento che Amazon ha raccolto in questa pagina: in questo articolo vi abbiamo parlato dei migliori.