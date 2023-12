Apple Watch 2024 con nuovo look, monitoraggio pressione arteriosa e individuazione apnee del sonno

L’Apple Watch che dovrebbe arrivare il prossimo anno avrà un nuovo look e nuove funzionalità che lo renderanno ancora più interessante per gli utenti.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, affermando che almeno uno dei nuovi modelli presenterà un look aggiornato; il modello con design aggiornato potrebbe essere la versione standard: l’Apple Watch Ultra è stato presentato nel 2022 e benché circolino indiscrezioni secondo le quali Apple ha in cantiere un Apple Watch Ultra con display un po’ più grande e tecnilogia microLED, le ultime voci riferiscono che quest’ultimo modello dovrebbe arrivare non prima del 2025 o 2026.

Il redattore di Bloomberg aveva già in precedenza riferito del probabile arrivo di un Apple Watch rinnovato dal punto di vista del design per il 2024, in occasione dei dieci anni di presentazione dello smartwatch.

Il sito Macrumors fa notare che il primo Apple Watch è stato presentato a settembre 2014 ma commercializzato ad aprile 2015; non è dunque chiaro se il modello del “decimo anniversario” sarà commercializzato nel 2024 o inizio 2025; se Cupertino rispetterà il classico meccanismo di aggiornamenro annuale, è probabile che il nuovo modello arriverà a settembre/ottobre 2024.

Dell’Apple Watch aggiornato sono circolate voci che riferiscono di un nuovo meccanismo magnetico per la chiusura dei cinturini, ma le voci più interessanti sono quelle relative a nuove funzionalità dedicate alla salute: Gurman afferma che il nuovo Apple Watch sarà in grado di rilevare ipertensione e apnee notturne, condizioni che interessano milioni di persone.

L’ipertensione dovrebbe essere rilevata mediante il monitoraggio della pressione arteriosa effettuato al polso, una funzionalità che, a quanto pare, richiede un notevole sforzo ingegneristico.

A novembre, Gurman aveva già riferito che il futuro Apple Watch sarebbe stato in grado di individuare rialzi nelle oscillazioni della pressione, stabilendo quindi potenziali ipertensioni.

Sempre Gurman n aveva spiegato che notifiche dovrebbero limitarsi a suggerire genericamente di rivolgersi a un operatore sanitario, senza indicare dettagli su pressione arteriosa sistolica e diastolica; future versioni della tecnologia in questione dovrebbero permettere di misure anche questi valori.

Per quanto concerne l’apnea del sonno, questa dovrebbe essere individuata mediante la misurazione della durata del sonno e schemi di respirazione, permettendo di segnalare l’eventuale condizione. Questa patologia è caratterizzata da ripetuti episodi di occlusione delle vie aeree superiori durante il sonno, apnee che comportano microrisvegli continui, brevi e inconsapevoli, e sono associate a una pericolosa riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue. Normalmente per scoprire la presenza di questo problema è necessaria la valutazione approfondita da parte di un medico esperto in medicina del sonno (pneumologo), che esegue una polisonnografia (PSG), o studio del sonno, standard di riferimento per la diagnosi di questo disturbo. Funzionalità specifiche di futuri Apple Watch potrebbero essere un primo aiuto per diagnosticare il problema a domicilio, mentre l’utente dorme, registrando movimenti, livelli di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, russamento, movimenti del corpo, ecc.

Apple tipicamente aggiorna iPhone e Apple Watch ogni anno ed è probabile che per l’Apple Watch 2024 bisognerà attendere settemre/ottobre del prossimo anno.