CES 2020, la maglietta con le bottiglie di plastica riciclata che non emana odori

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) Novoleap, una società di Taipei (Taiwan), ha presentato una maglietta realizzata con bottiglie di plastica riciclate e aromatizzata con estratto di cannella, un antimicrobico naturale utilizzato al posto di sostanze tossiche e metalli pesanti.

Brian Chuang, fondatore di Novoleap Co (Koup), riferisce che la mission dell’azienda è sfidare lo status quo e creare prodotti sempre più eco-compatibili. “Crediamo nell’economia circolare e la strada da seguire è il riuso, il riciclo e la riduzione dei consumi”, riferisce Chuang.

“La mia esperienza nel settore tessile mi ha indotto alla ricerca di tecnologie tessili eco-compatibili, che possono fare la differenza. Dopo mesi di ricerca, sviluppo e analisi di mercato mi sono imbattuto in questa nuova tecnologia tessile, un materiale con trattamento antimicrobico basato sulla cannella”.

L’imprenditore dice che la cannella era conosciuta sin dai tempi dell’antico Egitto come un conservante naturale. Questa spezia contiene un composto naturale denominato cinnamaldeide che vanta proprietà antimicrobiche ed è ampiamente usato in prodotti quali dentifrici e gomme da masticare.

“Il sudore in sé non è causa di cattivi odori; sono i batteri sulla pelle (esempio lo staphylococcus aureus) che producono odori mentre si nutrono di sudore”, spiega Chuang. “Il cinnamomo inibisce la crescita dei batteri mangia-sudore, impedendo quindi la produzione di odori, offrendo la sensazione di freschezza”.

La t-shirt con il cinnamomo antibatterico (sul sito del produttore i vari dettagli) è leggera (il 30% in meno rispetto a una tipica t-maglietta), facilmente ripiegabile e vanta buone caratteristiche termiche. La maglietta ovviamente non emana odore di cannella: l’aroma della spezia evapora durante il procedimento di filatura. Le t-shirt di Koup sono pensate per essere riciclabili essendo realizzate con il 100% di poliestere riciclato, senza spandex o altri materiali come il cotone poliestere che renderebbero complesso il riciclo.

L’imprenditore riferisce che la maglietta impedisce la produzione di odori ma non impedisce il trasferimento di odori quali quello di fritti da cucina, tabacco e altri odori a contatto con il tessuto. Le magliette in questione sono lavabili e asciugate a basse temperature con le asciugatrici.

