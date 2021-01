CES 2021 tutto digitale, un successo nonostante il coronavirus

Per la prima volta nella sua storia, il Consumer Electronics Show (CES 2021) non si è svolto in presenza, ed è stato un successo: nel gennaio dello scorso anno, mentre veniva riconosciuta l’epidemia di coronavirus in Cina e ci si iniziava ad accorgere che in realtà si stava già diffondendo in tutto il mondo, a Las Vegas si svolgeva l’edizione 2020, carica di intelligenza artificiale, 5G e IoT.

A luglio gli organizzatori della fiera decisero che quest’anno si sarebbe svolta completamente in digitale proprio per evitare che gli immensi assembramenti che si vengono normalmente a creare in una fiera di questa portata contribuissero alla diffusione del virus. Senza il contatto fisico con le aziende è venuta a mancare una grossa parte della storia di questo evento, dove mai come altrove toccare con mano il futuro fa la differenza. Ma una cosa adesso è chiara: la pandemia non ha fermato l’innovazione.

A veder quel che è stato presentato in questa edizione si scopre che in realtà è accaduto tutto il contrario. Coronavirus ha in realtà accelerato l’arco dell’innovazione e ha illustrato come nel settore IT prevalga lo spirito innovativo e la resilienza: al CES 2021 hanno partecipato quasi duemila aziende – di cui quasi 700 startup – provenienti da 37 paesi con soluzioni per la casa e l’intrattenimento, innovazioni nel settore della salute digitale e ancora una volta nell’intelligenza artificiale, mostrando i progressi del 5G e delle tecnologie per i veicoli.

Non è un caso che gran parte delle novità riguardino la casa e l’intrattenimento domestico, i trasporti e la mobilità. Si è parlato di salute, sicurezza, sostenibilità e accessibilità e molti hanno risposto all’emergenza coronavirus con mascherine intelligenti, robot disinfettanti, sensori per il corpo che rilevano i sintomi del COVID-19 e sistemi intelligenti per il filtraggio dell’aria. Giganti come Amazon, Google e Twitter hanno parlato di privacy e fiducia dei consumatori, ponendo l’accento sulla necessità di dare agli utenti un maggiore controllo dei propri dati.

Per tutte le novità e gli articoli dedicati al CES 2021 rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.