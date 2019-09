Un click per la Scuola, con Amazon ad ogni acquisto si sostiene il proprio istituto

Iniziativa Amazon che combina e-commerce e sostegno alle strutture educative: ogni volta che si fa un acquisto, Amazon dona alla scuola che si desidera supportare grazie all’iniziativa Un Click per la Scuola.

La scuola riceverà un credito virtuale pari a una percentuale degli acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon, da parte dei clienti che hanno confermato la propria adesione all’iniziativa e selezionato la scuola desiderata.

Possono partecipare tutte le scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado di tutto il territorio nazionale.

Le scuole utilizzano il credito virtuale accumulato per richiedere gratuitamente i doni di cui hanno bisogno, scegliendo da un catalogo di oltre mille prodotti pensati per rispondere alle esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e molti altri prodotti.

Come funziona “Un click per la scuola”

L’iniziativa ha validità per tutto il primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019-2020: dal 28 agosto 2019 al 29 febbraio 2020. Le scuole potranno redimere il credito virtuale e scegliere i doni fino al 30 aprile 2020.

Amazon donerà alla scuola selezionata dal cliente una percentuale dell’importo speso per gli acquisti:il 2,5 per cento della spese effettuate.

Questo non vale, però per tutti i prodotti, ma solo per quelli venduti e spediti da Amazon (non sono ritenuti idonei all’iniziativa i contenuti digitali e i prodotti venduti da venditori terzi).

Come sostenere la propria scuola

Per partecipare e sostenere con questa iniziativa la propria scuola, occorre avere un account Amazon, visitare il sito www.unclickperlascuola.it, selezionare la scuola che si desidera supportare. Dopo aver selezionato la scuola il portale dedicato all’iniziativa chiede l’autenticazione con le proprie credenziali Amazon o invita a creare un account qualcosa non si sia già clienti. È possibile in ogni momento modificare la scuola selezionata.

Ogni volta che si effettua un acquisto su Amazon (purché sia idoneo al programma), la scuola riceverà dopo 72 ore il credito virtuale e potrà immediatamente utilizzarlo.

Possono partecipare tutti coloro che hanno un account Amazon, non è necessario avere Amazon Prime.

Il catalogo dei doni

Le scuole potranno scegliere su un vasto catalogo con oltre mille prodotti di settori più diversi: dai canestri ai tavoli da ping pong, dalle lavagne agli zaini, dai libri per rinnovare la biblioteca scolastica ai dispositivi elettronici e informatici. Tra i prodotti disponibili per le scuole, ci sono prodotti anche quelli per attrezzare un’aula di informatica o multimediale.

Ecco alcuni dei prodotti riservati all’iniziativa e il loro valore.

Samsung Monitor Flip, lavagna interattiva per le sale riunioni, perfetta anche nelle aule studio e in classe per i lavori di gruppo. Attualmente la lavagna interattiva si può acquistare su Amazon a 1946,17 euro.

Yamaha RX-V485 Sintoamplificatore MusicCast multicanale con cinque potenti canali surround, compatto ed elegante, con qualità audio in HD, per un suono profondo e reale, come al cinema o nelle sale da concerto. Al momento lo strumento è in vendita su Amazon a 389 euro.

Sono disponibili tanti modelli diversi di notebook, di marche diverse, per andare incontro alle esigenze delle diverse scuole. Tra quelli disponibili per il programma per le scuole, Lenovo ThinkPad T480 Notebook, Display 14″ Full HD: leggero e compatto, da portare ovunque, in vendita su Amazon a 1170,57 euro.

