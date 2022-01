CES 2022, Hyper presenta il dock rotante per iMac 24

Il CES riserva sempre interessanti sorprese anche per gli utenti del mondo Apple: non fa eccezione CES 2022 con l’annuncio di Hyper di due nuovi accessori, un dock girevole pensato per iMac 24” e anche quello che viene descritto come il primo hub Thunderbolt 4 dotato di un alimentatore GaN da 100W integrato.

Il nome completo ufficiale del primo è Hyper 360-Degree Swivel Dock: nella parte superiore dove poggia iMac 24” mette a disposizione una base rotante che permette di girare lo schermo del computer per renderlo meglio visibile a un collega oppure a un cliente, ma che può tornare utile anche per regolare meglio la posizione di iMac durante una videochiamata.

All’interno dell’hub è disponibile anche un alloggiamento per unità SSD in formato M.2 con tecnologia SATA/NVMe in grado di supportare unità con capacità fino a 2 TB. Nella parte inferiore l’accessorio mette a disposizione 9 connettori frontali tra cui HDMI, alloggiamento per schedine di memoria SD e microSD, una porta USB-C, quattro porte USB-A, oltre al connettore di alimentazione. Sul sito del costruttore il dock rotante di Hyper per iMac 24″ può già essere ordinato al prezzo di 200 dollari, circa 177 euro.

Il secondo nuovo hub Hyper è annunciato come il primo con Thunderbolt 4 dotato di un potente alimentatore GaN da 100W integrato. «Finora gli hub Thunderbolt 4 includevano un grande mattone di alimentazione esterno spesso più grande dell’hub stesso» dichiara Daniel Chin, presidente di Hyper. «Integrando la più recente tecnologia GaN in HyperDrive, Hyper ha eliminato il grande power brick e ha creato un unico hub e un dispositivo di ricarica per una migliore portabilità e un’estetica dell’area di lavoro più pulita».

Oltre a una porta Thunderbolt 4 per il collegamento del computer, l’utente dispone di altre 4 porte sempre Thunderbolt 4 per collegare periferiche esterne con banda totale di 40 Gbps, utili per connettere fino a due display esterni 4K a 60Hz oppure un singolo monitor esterno 8K a 30Hz. Il prezzo non è stato annunciato: gli utenti interessati possono registrarsi sul sito del costruttore per ricevere aggiornamenti.

Tutte le notizie riguardanti il CES 2022 si possono leggere direttamente a questo indirizzo.