Maxon vuole acquisire Pixologic, l’azienda produttrice di ZBrush

Maxon, sviluppatore di software per la modellazione 3D, l’animazione, ed il rendering, ha annunciato di avere siglato un accordo definitivo per acquisire i beni di Pixologic, i creatori di ZBrush, software che combina modellazione, texturizzazione e painting in 3D e 2,5D, apprezzato per in virtù di funzionalità verosimile nella scultura e premiato dall’Academy Award.

La chiusura dell’acquisizione è prevista per il quarto trimestre del 2021 ed è e soggetta alla tradizionale approvazione normativa. Fino a quando non sarà conclusa la transazione, ogni società continuerà ad operare in modo indipendente. Alla chiusura, il fondatore e CEO di Pixologic, Ofer Alon e il suo team entreranno a far parte di Maxon.

ZBrush è sfruttato da studi cinematografici, sviluppatori di giochi, designer, illustratori e altri ancora. È usato come strumento di scultura digitale per creare modelli ad alta risoluzione in film, giochi e animazioni, apprezzato per la facilità nella resa di dettagli a livello medio/alto. È stato sfruttato in franchise quali Dune, Star Wars, Game of Thrones, Lord of the Rings/Hobbit e altri ancora, per animare scene in Frozen, Zootopia, Oceania, in giochi quali Fortnite, in franchise quali God of War, Assassin’s Creed e molti altri ancora.

Maxon è uno sviluppatore noto per Cinema 4D, software per la modellazione, il painting, l’animazione e il rendering 3D professionale. Fondata nel 1986 da Harald Egel, Harald Schneider e Uwe Bärtels, con sede in Germania, Maxon è attiva a livello mondiale con filiali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, e con vari competence center in Giappone, Francia e Singapore. Dall’inizio del 2000, Maxon è parte del gruppo Nemetschek. A metà del 2018, dopo 32 anni di servizio, i fondatori di Maxon si sono ritirati dal management e da luglio 2018 il nuovo CEO è David McGavran.

Distribuito a livello commerciale per la prima volta nel 1993, su piattaforma Amiga, Cinema 4D è arrivato per Mac e Windows nel 1996. Nel 2000 segue BodyPaint 3D, applicazione per il painting 3D, disponibile sia integrata in Cinema 4D sia come prodotto stand-alone da utilizzare con altre applicazioni 3D. Redshift, sviluppatore dell’omonimo motore di rendering con accelerazione GPU, appartiene alla famiglia Maxon dal 2019.