CES 2022, Vuzix e TeamViewer mostrano la piattaforma Frontline per la Realtà Aumentata

Vuzix – azienda specializzata in occhiali smart e Realtà Aumentata (AR) – nell’ambito del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas ha mostrato congiuntamente con TeamViewer, Frontline, la piattaforma AR di quest’ultima azienda.

L’abbinamento di Frontline – soluzione di TeamViewer presentata come in grado di digitalizzare e semplificare i processi aziendali garantendo ai dipendenti un ambiente di lavoro basato sulla Realtà Aumentata – con gli smart glass di Vuzix, è indicata come una soluzione in grado di potenziare la forza lavoro, offrendo maggiore produttività, efficienza e qualità di output lungo l’intera value chain.

Funzionalità dedicate permettono di rendere la logistica efficiente e sempre più Smart, mostrando ad esempio istruzioni step-by-step direttamente tramite smartglasses, accelerare il processo di inserimento di nuovi dipendenti, migliorare l’esperienza dei lavoratori rendendo più efficienti, rapide e precise le attività di routine, predisporre flussi di lavoro personalizzati da integrati con i più sistemi di gestione. Gli occhiali smart e la piattaforma di TeamViewer possono essere utilizzati nei flussi di assemblaggio e produzione, semplificando procedimenti complessi grazie a flussi di lavoro auto-esplicativi tramite le istruzioni AR proiettate, sensori automatici che aiutano a completare degli obiettivi, ridurre il tasso di errori grazie a sistemi integrati di assicurazione qualità. Altri possibili campi di utilizzo sono nell’ambito dei processi digitalizzati di manutenzione ed ispezione, ancora una volta attraverso istruzioni e procedure step-by-step direttamente su smartglasses, migliorando la sicurezza grazie alla libertà totale di movimento garantita dai dispositivi indossabili in grado di lasciare spazio a guanti ed altri elementi protettivi ed eliminando la compilazione manuale dei processi documentando digitalmente le ispezioni e le attività eseguite, in modo totalmente automatico.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.it.