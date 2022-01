Da NEUE DAWN il greenscreen per smart working e videomaker

Se siete alla ricerca di un green screen da usare per hobby o lavoro, e volete risparmiare qualcosa rispetto alla media, allora vi segnaliamo quello di NEUE DAWN. Davvero versatile, potete anche riporlo in un angolo o sotto al letto quando non in uso.

Costa poco più di 80 euro, ma non ha nulla da invidiare ad altri greenscreen più costosi. Si tratta di una valida alternativa economica rispetto al validissimo Green Screen di Elgato, ad esempio. Si adatta sia alla produzione di video professionali, dunque utilissimo ai video maker e agli streamer di piattaforme come Youtube e simili, ancor meglio per chi effettua streaming di giochi su Twitch.

Non solo, piò essere utilizzato anche per altri scopi, soprattutto in un momento in cui si torna a parlare di smart working, così da poter creare sfondi personalizzati, anche durante le sessioni in cam. Le sue misure sono davvero importanti: è lungo 182 cm e alto 104 centimetri, mentre il treppiede misura in altezza 110 cm. Naturalmente potrà essere regolato a seconda della necessità.

Può essere utilizzato con l’ausilio di un treppiede, o anche con il supporto a parete ed è facile da configurare. Se è il vostro primo Green Screen sappiate che saranno sufficienti pochi minuti per l’installazione, e soprattutto pochi passaggi prima di montarlo. Non è richiesta, infatti, alcuna vite e nessun strumento aggiuntivo.

E così, in pochi minuti sarà possibile ottenere qualsiasi background professionali, così da rendere le proprie dirette, o le videochiamate ancor più professionali. Il supporto treppiede è davvero stabile e garantisce maggiore stabilità. In più, questo green screen viene fornito con una custodia morbida nera per proteggere lo schermo durante il trasporto, così da preservarlo e farlo durare più a lungo. NEUE DAWN Green Screen è realizzato in tessuto di alta qualità, non presenta pieghe ed è resistente nel tempo, adatto in ogni situazione ambientale.

Potete acquistarlo su Amazon direttamente a questo indirizzo a circa 86 euro. Se volete, invece, un’alternativa, vi ricordiamo che è disponibile anche quello di Elgato.