ChatGPT per Android è disponibile in Italia

ChatGPT, dopo la versione iPhone, approda anche sui dispositivi Android. Scaricarlo è davvero semplice e, naturalmente, gratuito.

ChatGPT è disponibile finalmente su Google Play Store, quindi su qualsiasi terminale Android sarà possibile installare l’applicazione di intelligenza artificiale generativa di OpenAI.

Lo sviluppatore OpenAI presenta in questo modo la sua app all’interno delle pagine dello store di Google:

Gli Ultimi progressi di OpenAI a portata di mano. Questa app ufficiale è gratuita, sincronizza la tua cronologia su tutti i dispositivi e ti offre i miglioramenti del modello più recenti di OpenAI. Con ChatGPT in tasca, troverai: · Risposte istantanee

· Consulenza personalizzata

· Ispirazione creativa

· Contributo professionale

· Opportunità di apprendimento

L’applicazione ChatGPT, al di là del fatto che risulti ottimizzata per l’utilizzo su smartphone e tablet Android, è particolarmente simile alla chat che già gli utenti hanno imparato a conoscere nella versione via Internet tramite web browser. Dall’app, però, non è al momento possibile aggiornare il proprio piano, dunque non è consentito accedere alle funzionalità premium offerte da ChatGPT 4.

Si tratta, comunque di una via più rapida e fluida per accedere al chatbot sugli smartphone del robottino verde. Nei fatti la versione Android di ChatGPT, come quella iOS, è una semplice interfaccia che semplifica l’accesso in mobilità, adeguandosi in maniera più precisa e flessibile all esigenze degli schermi touch, senza ricorrere all’inserimento dell’indirizzo di riferimento.

Per scaricare ChatGPT su Android non vi resta che partire direttamente da questa pagina di Google Paly Store.

Ricordiamo che l’app ChatGPT per iPhone e iPad è arrivata in Italia a giugno. Google e Apple stanno lavorando per migliorare i propri assistenti vocali integrando le nuove funzioni offerte dai modelli di intelligenza artificiale: per il colosso di Cupertino si tratta di un progetto a lungo termine che richiederà ancora diverso tempo prima di essere completato.

