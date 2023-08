Avviata produzione degli OLED per iPhone 15

Samsung, principale fornitore dei display degli iPhone di quest’anno, ha avviato la produzione degli schermi che vedremo sui nuovi iPhone 15 e che ogni probabilità saranno presentati a fine settembre.

Lo riferisce il sito coreano The Elec, spiegando che Samsung Display ha ricevuto l’autorizzazione da Apple, in anticipo rispetto ai produttori di display di produttori concorrenti quali LG Display e BOE. A quanto pare i concorrenti di Samsung hanno riscontrato problemi in fase di produzione per via di modifiche richieste da Apple sul lato del modulo della fotocamera, scelte che si riflettono sulla produzione dei pannelli, lasciando immaginare che tutto questo si tradurrà in un vantaggio per Samsung.

LG Display, riferise il sito coreano, ha ottenuto l’approvazione condizionata per i pannelli OLED degli iPhone 15 Pro, e nel giro di uno o due mesi dovrebbe ottenere l’ok anche per i pannelli di Phone 15 Pro Max. BOE, altro fornitore al quale fa affidamento Apple, dovrebbe essere scelto per i pannelli di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma non ha ancora ottenuto il via libera.

Si vocifera che gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max vanteranno cornici ridotte, realizzate in titanio e non più in acciaio inossidabile, con ovvii vantaggi in termini di resistenza ai graffi e maggiore leggerezza complessiva. Sul versante display si vocifera di schermi con tecnologia LIPO ossia Low-Injection Pressure over-Molding) che, al pari di quanto già visto con Apple Watch, dovrebbe consentire di ridurre le cornici di iPhone a 1,5mm contro i 2,2mm attuali.

