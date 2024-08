ChatGPT e DALL-E generano due immagini gratis al giorno

A partire da venerdì 9 agosto anche in Italia gli utenti del chatbot ChatGPT Free possono generare fino a due immagini al giorno con DALL-E versione 3, possibilità che finora era riservata agli abbonati Plus a pagamento.

Il modello in questione è lo stesso già integrato in servizi come Designer di Microsoft, app di AI generativa (un tipo di intelligenza artificiale in grado di creare nuovi contenuti e idee) con la quale è possibile generare immagini ex novo partendo da richieste testuali.

La novità è riportata su X (Twitter), indicata come “Figlia della volontà di rendere gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale accessibili al pubblico più vasto possibile”, consentendo ad ancora più persone “di esprimere visivamente le proprie idee e creare immagini personalizzate e uniche per le occasioni quotidiane, assecondando la loro ispirazione”.

Su X, in un post dell’account ufficiale di OpenAI, si legge: “Stiamo offrendo agli utenti di ChatGPT con account gratuito la possibilità di creare fino a due immagini al giorno con DALL-E 3. Chiedi semplicemente a ChatGPT di creare un’immagine per una presentazione, di personalizzare un biglietto per un amico o di mostrarti l’aspetto di qualcosa”.

Per iniziare è sufficiente chiedere a ChatGPT ((via Internet o app per Mac, oltre che per iPhone e iPad) scrivendo un prompt, vale a dire una richiesta che descrive ciò che si desidera vedere, tramite una breve frase oppure un paragrafo dettagliato per ottenere risultati migliori.

