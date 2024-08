Find Any File, l’utility trova tutto per Mac migliora ancora

Pubblicità

Find Any File è una apprezzata utility per Mac che abbiamo segnalato molte volte sulle pagine di macitynet, veloce e comodissima per le funzionalità avanzate di ricerca offerte.

È possibile eseguire ricerche (su volumi interni del Mac, dischi esterni, cartelle di rete, NAS, ecc.) e, contrariamente a quanto accade con Spotlight, l’utility in questione non ricorre a database, ma cerca all’interno del file system permettendo di restringere le ricerche per proprietà quali: data, dimensione, nomee così via.

Il sistema permette di individuare in modo semplice file che, a volte, è complesso cercare con Spotlight. Tenendo premuto il tasto Opzione mentre si clicca il pulsante “Find” è richiesta la password di Amministratore: così facendo è possibile effettuare le ricerche con privilegi elevati e trovare anche file che SpotLight non è in grado di visualizzare (file e cartelle nascosti, file di sistema e altri ancora).

I risultati della ricerca sono visualizzati in una finestra di tipo gerarchico. Si può cambiare modalità di visualizzazione premendo Command-1 (lista) o Command-2 (ad albero) o facendo click sulle due icone presenti in alto nella finestra principale del programma.

Le ricerche possono essere salvate (memorizzate in file con estensione “.faf”) e richiamate con un doppio click dal Finder. Il programma è chiaramente ispirato alla vecchia funzione di ricerca di Mac OS classico, è comodo e utile in vari frangenti. Richiede macOS 10.11 “El Capitan” o versioni seguenti, e supporta sia i Mac con CPU Intel, sia i Mac con CPU Apple Silicon.

La versione 2.5 integra uno sterminato numero di novità e migliorie (qui l’elenco), compresa la visualizzazione del simbolo cloud per i file offline (es. quelli su iCloud), una nuova finestra di impostazione per le ricerche su NAS e volumi di rete, la possibilità di eseguire ricerche con nuove regole e molto altro ancora.

L’appliczaione Find Any File costa 9€ se scaricata da questa pagina di Mac Ap Store (media voti 4,8 su 5 su circa 70 recensioni), in alternativa costa 6$ se comprata direttamente dal sito dello sviluppatore: è shareware e può essere provata prima dell’acquisto.