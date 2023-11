Città di Washington offre gli AirTag per frenare i furti di auto

Il sindaco di Washington D.C, Muriel Bowser, ha lanciato una iniziativa che prevede AirTag offerti ai residenti in zone soggette ai furti d’auto, veicoli che è eventualmente possibile individuare con l’app “Dov’è” di Apple.

Il programma mira a ridurre i furti di auto in aree ad alto rischio, distribuendo gli AirTag; questi ultimi saranno forniti nell’ambito di tre eventi, e i cittadini dovranno fornire certificato di residenza e l’indicazione della più vicina zona di servizio di polizia.

Il sindaco Bowser incoraggia i cittadini di Washington ad acquistare in proprio gli AirTag. Il sostituto Comandante della Polizia, Pamela Smith, non ha riferito il numero di AirTag che verranno distribuiti e l’idea ricorda un programma simile della città di New York, dove lo scorso anno nel corso di una iniziativa simile sono stati distribuiti 500 AirTag per localizzare i veicoli e tentare di limitare i furti di auto.

Nel corso dell’evento a Washington D.C. gli agenti di polizia aiuteranno i residenti a installare e configurare i tracker sui telefoni degli utenti. La localizzazione non sarà accessibile dalle forze dell’ordine ma i residenti potranno in caso di bisogno condividere questa informazione.

L’iniziativa della capitale degli Stati Uniti – scrive 9to5Mac – è l’ultima di una serie di misure contri i furti e la prevenzione dei furti della città, con i furti di veicoli cresciuti del 10% rispetto allo scorso anno. A Washington D.C sono stati registrati oltre 5800 furti di veicoli fino al 1° novembre, elemento che ha portato a individuare modi innovativi per combattere il problema. Gli AirTag non possono impedire i furti ma sono un deterrente, aumentano le probabilità di ritrovare i veicoli rubati e di arrestare delinquenti abituali coinvolti in attività criminali.

Non tutte le forze dell’ordine concordano sulla utilità di AirTag e simili. A San Francisco le forze dell’ordine sono contrarie, perché spesso i proprietari di auto si mettono a rintracciare in proprio i veicoli, con tutti i possibili conseguenti rischi e le situazioni di pericolo derivanti.

