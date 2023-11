Apple TV Plus, 27 programmi nominati agli Emmy per bambini e famiglie

La statunitense Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomination per la seconda edizione annuale dei Children’s & Family Emmy Awards, e serie e film su Apple TV+ hanno ottenuto 27 candidature.

“Helpsters” e “Slumberkins – Animali coccolosi” sono candidate per le Best Preschool Series. “Jane” e “Un passo alla volta”; hanno ottenuto nomination come “Best Children’s” o “Family Viewing Series”.

Il programma “Lo scrittore fantasma” è candidato come Best Young Teen series; ““Fragile Rock” è nominato come Best Fiction Special. “Snoopy presenta: la scuola di Lucy” ha ottenuto una nomination come Best Animated Special.

Veda Cienfuegos nel ruolo di Emily in “Circuit Breakers” ha ottenuto la nomination come Best Lead Performance per un programma destinato all’età prescolare. Juliet Donenfeld, voce di Piper in “Coccodé, tocca me”, e Maria Nash, voce Pigna in “Pigna e Pony”, hanno ottenuto la nomination come Best Younger Voice Performance per i programmi destinati all’età prescolare.

I programmi “Helpsters” e “Jane” hanno ottenuto la nomination come Best Writing for a Preschool o Children’s Live Action Program. “La vita secondo Ella” ha ottenuto la nomination come Best Writing per un programma destinato ai giovani adolescenti. “Coccodè, tocca a me” ha ottenuto una nomination come Best Writing for a Preschool Animated Program.

“Circuit Breakers” ha ottenuto una nomination come Best Directing for a Single Camera Program. Il programma “Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza” ha ottenuto una nomination come Best Directing for a Multiple Camera Program.

“Jane” ha ottenuto una nomination come Best Lighting, Camera and Technical Arts. “Circuit Breakers”, “Jane,” e “L’isola delle forme” sono state nominate nella categoria Best Casting for a Live Action Program.

“Helpsters” è stato nominato nella categoria Best Costume Design/Styling. ““Fraggle Rock: ritorno alla grotta” e “Helpsters” sono stati nominati nella categoria Best Puppet Design and Styling. A questo indirizzo l’elenco completo delle nomination (PDF).

