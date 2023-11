Prodotti usati Amazon, i primi otto più venduti sono iPhone

Volete una prova del valore di lunga durata di iPhone e dei prodotti Apple in genere? Fatevi un giro nella sezione Renewed, la parte di sito di Amazon che presenta prodotti usati e spesso non più recenti e avrete la conferma: i primi otto prodotti più acquistati sono iPhone.

Se spostiamo lo sguardo un pochi più in là vedremo che 17 prodotti sui primi trenta della classifica sono anche questi dispositivi Apple. In linea generale troviamo sempre degli iPhone ma non mancano gli Apple Watch.

Altra conferma? 7 sui primi 8 della classifica dei più desiderati in Amazon Renewed sono iPhone e 29 su 50 sono prodotti Apple tra i più diversi (inclusi Airpods Pro e MacBook Pro). Nella classifica troviamo sia iPhone molto vecchi come degli iPhone X e iPhone sia iPhone che sono ancora in vendita come gli iPhone 13.

Evidentemente da una parte si ha fiducia nei prodotti Apple anche quando questi non sono più recenti o addirittura sono obsoleti, Questo dipende ovviamente dall’immagine che ha la Mela sia da fattori concreti. Gli iPhone ricevono aggiornamenti software per anni, danno accesso a servizi che anche questi restano accessibili ben oltre quello che consentono i concorrenti, si rompono difficilmente e poi semplicemente… funzionano.

Amazon Renewed, l’abbiamo spiegato qui, sono i classici ricondizionati Amazon. Prodotti che il grande rivenditore on line ritira dai clienti per i più disparati motivi (spesso perchè il cliente ripensa successivamente all’acquisto e fruisce della generosa politica di restituzione di Amazon) oppure messi in vendita da terze parti che sono specializzate nel ricondizionare dispositivi usati.

Se pensate che un iPhone o un qualunque altro dispositivo Apple (o di altri marchi) possa fare al caso vostro anche se ricondizionato verificate le sue condizioni: possono essere eccellenti (come nuovo), buone o accettabili. Ovviamente il prezzo è diverso (anche se non troppo) tra un prodotto definito come eccellente e uno che viene classificato come accettabile.

Per quanto riguarda le politiche di restituzione sono clamorosamente favorevoli visto che parliamo di usato: avete tempo fino ad un anno per restituire il prodotto o averne uno sostitutivo. I venditori sono costantemente sottoposti a verifica da parte di Amazon che offre garanzia e tutela per il venditore.

Se vi interessa cercare un iPhone in Amazon Renewed partite da qui.