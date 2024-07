Con Nothing CMF Phone 1 essere originali non è un lusso

Pubblicità

Mentre gli smartphone di fascia top si contendono primati a suon di specifiche tecniche e AI, Nothing con il suo marchio economico CMF anticipa Phone 1, un terminale Android progettato per essere super personalizzabile contenendo il prezzo di vendita.

In realtà per conoscere il prezzo di listino occorre attendere la presentazione dell’8 luglio, ma è certo che CMF proseguirà con la sua strategia di dispositivi smart dal design ricercato, proposti a prezzi molto abbordabili.

In ogni caso fin dalle prime immagini pubblicate su X e anche da un breve video pubblicato su Instagram, CMF Phone 1 svela un lato posteriore completamente diverso dal primo e secondo terminale Nothing. Spicca l’assenza delle luci led posteriori, i caratteristici glifi con giochi di luci personalizzabili per indicare notifiche e messaggi.

Invece in CMF Phone 1 il pannello posteriore è facilmente rimovibile tramite piccole viti ben visibili, utilizzando un simpatico cacciavite a doppia punta che riprende design e colore del terminale. In questo modo l’utente può non solo rimuovere e cambiare il pannello posteriore per scegliere altri colori, ma anche applicare diversi accessori.

Per esempio in basso sul retro è possibile fissare un piccolo sostegno pieghevole, ma nella stessa posizione un altro utente potrà installare una rotella per fissare il terminale a un laccio. Osservando attentamente le immagini si nota anche una versione diversa delle rotella, che richiama molto da vicino quella presente negli auricolari CMF Neckband Pro, dove permette di regolare riproduzione audio, volume e cancellazione del rumore.

La presenza delle piccole viti ben visibili e accessibili, permette all’utente di personalizzare al volo il terminale, anche con batterie esterne che si fissano sul retro: trattandosi di anticipazioni è probabile che con l’annuncio ufficiale arriveranno altri accessori ancora.

Nel momento in cui scriviamo Nothing e CMF puntano tutto su personalizzazione e originalità: alla presentazione dell’8 luglio scopriremo anche se viti e accessibilità super semplificata si tradurranno anche in riparabilità e riduzione dei costi per parti e interventi. Sempre nella presentazione dell’8 luglio insieme al terminale sono in arrivo gli auricolari CMF Buds Pro 2 e anche Watch Pro 2.

