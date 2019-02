Come aggiungere due volti su Face ID iOS 12

Tra le principale critiche mosse al Face ID di iPhone X, quella che riguardava la possibilità di inserire un solo volto utente. Con iOS 12 Apple è corsa ai ripari e permette di aggiungere un secondo volto, così da poter sbloccare prima iPhone X, XS, XS Max e iPhone XR e infine iPad Pro 2018 in due. Ecco come aggiungere due volti.

Anzitutto è necessario è necessario cliccare su Impostazioni e aprire il tab Face ID. A questo punto occorre distinguere l’ipotesi in cui avete già attivo lo sblocco su un volto, oppure il caso in cui il Face ID non sia mai stato configurato. Nel primo caso, ossia non avete ancora configurato Face ID, vedrete la scritta in blu “Configura Face ID”. Viceversa, se risulta registrato già un volto, vedrete la scritta “Configura un aspetto alternativo”.

A seconda dei casi, dovrete cliccare l’una o l’altra dicitura, anche se il processo per inserire il volto è identico.

Se cliccate per la prima volta “Configura Face ID”, vi sarà chiesto di inquadrare il volto e di ruotarlo per due volte. Terminato il processo di registrazione video apparirà il messaggio “Hai configurato Face ID”.

Dopo aver aggiunto il primo volto, sul menù Impostazioni->Face ID comparirà la voce Configura un aspetto alternativo. Cliccando su questa opzione partirà una seconda configurazione Face ID, identica alla prima appena descritta. Sarà così possibile inserire un secondo volto per poter sbloccare il vostro dispositivo. Al momento non è possibile configurare un terzo volto.

