Come creare e usare il Poster di Contatto di iOS 17

Su Amazon in occasione del Natale, trovate in sconto numerosi prodotti di Foppa Pedretti. Tra quegli l'asse da stiro Asso a 189 € e lo stendibiancheria Gulliver a 109,99€. Ma la lista include tantissimi accessori per la casa a partire da 39€ e con sconti altissimi rispetto ai prezzi ufficiali