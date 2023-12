LG, al CES 2024 l’antenna per auto diventa trasparente

Nell’ambito del CES (Consumer Electronics Show) 2024 di Las Vegas, LG Electronics (LG) presenterà una antenna trasparente per il settore automotive. L’antenna in questione, una sorta di pellicola trasparente, potrà essere applicata sulle superfici in vetro del veicolo, ed è stata sviluppata in collaborazione con l’azienda francese Saint-Gobain Sekurit, specializzata in vetri per auto, camion e veicoli commerciali.

LG riferisce che l’antenna trasparente può essere integrata nel parabrezza dell’automobile o su tettuccio e tetto panoramico. I costruttori di veicoli, secondo LG, avranno maggiore libertà in termini di design, eliminando gli alloggiamenti normalmente necessari per ospitare le tradizionali antenne.

L’antenna trasparente di LG è indicata come adatta a vari usi e promette di migliorare la connettività 5G, GNSS (Global Navigation Satellite System) e Wi-Fi.

Sempre al CES 2024, LG presenterà in collaborazione con Cybellum, il proprio Cockpit con sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS – Cyber Security Management System) agli OEM del settore automobilistico.

La cybersicurezza nel settore automotive è un’area di crescente importanza destinata ad assumere un ruolo centrale nel campo della mobilità con l’entrata in vigore della normativa WP.29 UNECE R155 sulla cybersecurity. A partire da luglio 2024, tutti i veicoli prodotti dagli OEM dovranno soddisfare i nuovi standard di cybersecurity per ottenere l’omologazione, che è un prerequisito per la vendita di veicoli in 54 Paesi tra cui l’Unione Europea, il Regno Unito, il Giappone e la Corea del Sud. Per aiutare gli OEM ad adeguarsi ai cambiamenti in arrivo, LG e Cybellum hanno creato il Cockpit con CSMS, una piattaforma pensata per la cybersicurezza nel settore automobilistico.

La piattaforma è pensata per identificare vulnerabilità della sicurezza, monitorando proattivamente e adottando misure preventive per evitare potenziali minacce. È inoltre in grado di analizzare le componenti del veicolo durante il suo ciclo di vita, generando e gestendo un database completo che va dallo sviluppo all’utilizzo reale. La piattaforma, che gestisce automaticamente i problemi di sicurezza e tiene traccia dell’efficacia della risposta, consente di rilevare in tempo reale rischi e applicare protocolli di ispezione per i singoli componenti.

Il Cockpit con CSMS è presentato come un elemento che funge da centro di controllo per la sicurezza dei prodotti – dal monitoraggio alla gestione – consentendo alle case automobilistiche “di valutare e affrontare tempestivamente qualsiasi minaccia alla sicurezza dei componenti”. Inoltre, analizza attivamente le minacce appena identificate e il loro possibile impatto sui componenti, migliorando l’affidabilità complessiva della sicurezza.

