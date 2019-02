Come disattivare la luminosità automatica su iOS 12

Sebbene il sistema operativo mobile della Mela sia, a detta di molti, il più semplice da utilizzare, alle volte sembra che Apple ci metta del suo per complicare le cose. Se guardate bene, infatti, su iOS 12 non è possibile disattivare la luminosità automatica dal classico menù Schermo e Luminosità. Ecco, allora, come disattivarla.

iPhone e iPad possono regolare la luminosità del display automaticamente, in base alle condizioni di luce alle quali sono esposti. Solitamente si tratta di un’opzione apprezzata dagli utenti, perché consente di avere un display poco luminoso al buio, e più leggibile in ambienti con mota luce. Quanti volessero disattivare la luminosità automatica, però, potrebbero trovare delle difficoltà, dato che su iOS 12 la relativa opzione non è dove ci si aspetterebbe.

Ed infatti, se si apre il menù Impostazioni, alla voce Schermo e Luminosità si troverà uno slider per regolare la luminosità dello schermo, ma non vi sarà traccia del pulsante per disattivare o attivare la funzione.

Ed allora, per disattivare la luminosità automatica su iPhone e iPad con iOS 12, sarà necessario andare su Impostazioni, Accessibilità, Regolazioni schermo. All’interno di questa schermata sarà presente il tasto per accendere e spegnere la luminosità automatica.