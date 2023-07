iPad come gli iPhone 15, schermi a cornici ridotte: ma quando?

Le cornici ridotte di iPhone 15 Pro, Pro Max di cui abbiamo detto ieri, in futuro potrebbero arrivare anche sui futuri iPad.

L’anticipazione è contenuta nella stessa newsletter PowerOn da cui abbiamo tratto le indiscrezioni sui nuovi modelli e nel contesto della quale, proprio a proposito di iPhone 15 Pro, il giornalista Mark Gurman parta della tecnologia LIPO, acronimo di “Low Injection Pressure Overmolding”.

Della tecnologia LIPO abbiamo detto al lancio di Apple Watch 7 che aveva usato, appunto questo sistema per ridurre le cornici degli sui smart watch. Ora Gurman dice che il sistema permetterà di ridurre i bordi di iPhone agli attuali 2,2mm a 1,5mm aggiungendo che ” Apple prevede di sfruttare questa caratteristica anche su iPad”.

Ma se il puzzle delle novità che riguardano iPhone 15 è ormai definito e a lugio sono circolate voci secondo le quali la produzione di iPhone 15 sarà avviata ad agosto, non è invece ben chiaro quando vedremo gli iPad a cornici ridotte. Quello che è certo è che per quest’anno non ci saranno iPad Pro di nuova generazione e che i futuri potrebbero adottare schermi OLED e costare molto di più.